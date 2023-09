Az eseményen jelen volt V. Németh Zsolt víziközmű-ágazatért felelős államtitkár, dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. András István, az egyetem rektora, valamint Perlik Tamás, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője is.

V. Németh Zsolt arról szólt, hogy a hazai víziközmű-ágazatban jelenleg egy paradigmaváltás történik. A szomszédban dúló háborús helyzet energiaárrobbanást idézett elő, amely érzékenyen érintette ezt az ágazatot is, a szolgáltatásért felelős önkormányzatok átadták ezt a feladatukat az államnak. Ezen integrációs folyamat számos előnyökkel járhat, például a vízbázisok optimálisabb kihasználását, célzottabb fejlesztéseket eredményezhet.

Az integrációs folyamathoz (amikor is összpontosul a rendszerben az innováció és a kiváló szakemberek gárdája) sok szolgáltató cég is csatlakozott, köztük a Mezőföldvíz Kft. is. Az államtitkár örömét fejezte ki azért, hogy ez a vállalat maga is keresi az együttműködési lehetőségeket, és meglátása szerint a Dunaújvárosi Egyetemmel most megkötött megállapodás mindkét fél számára kedvező lesz.

Süli János hangsúlyozta, az egyetem és a fenntartó alapítvány szándéka, hogy minél szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi és a térségi cégekkel. Ez a bővülő kapcsolati rendszer tulajdonképpen már egy Duna menti ipari tengelyt jelent Százhalombattától Bajáig. Ebbe illeszkedik bele a Mezőföldvíz is, és a hosszú távra szóló megállapodásuk nemcsak a szakemberek képzését jelenti, hanem új fejlesztési megoldások kidolgozását is magában hordozza.

