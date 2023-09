Horváth Mária, az egyik szervező, elmondta, 51-en jelentek meg a véradáson, közülük 43-an adhattak vért, az előzetes vizsgálatok után. Három új véradót is köszönthettek, és egy férfit, Juhász Mihályt is, aki száznegyvenedik alkalommal adott hétfőn vért. Őneki Gárdi Gábor, a Gárdi Bútorárúház tulajdonosa egy márkás irodaszéket ajánlott fel át abból az alkalomból, hogy száznegyvenszer segített beteg embereken.

A Gárdi Bútorárúház általál felajánlott széket Sándor Tamás, a Tolna Vármegyei Civil Központ irodavezetője adta át Juhász Mihálynak. Fotó: Mártonfai Dénes

Juhász Mihály, a Sárszentlőrinc melletti Alsópél-pusztán él a feleségével és onnan utazott be a véradásra Szekszárdra. Mint mondta, 18 évesen adott először vért, ez már akkor is hagyomány volt a családjukban, hiszen a fiútestvére is véradó volt. Most 62 évesen elmondhatja, hogy bízik abban, sok embernek segített a gyógyulásban. Arról nem is beszélve, hogy viszonylag keresett a vércsoportja, A pozitív.

Minden évben ötször lehet vért adni és Juhász Mihály élt is ezzel a lehetőséggel. Idén még egyszer, karácsony előtt tervezi az ötödik véradást. Azzal is számol, hogy 65 éves koráig, vagyis még három évig adhat csak vért, ez a szabály.

Juhász Mihály elmondta, fantasztikus érzés, amikor kap a véradóállomástól egy sms-t az ember, hogy megkapta a vérét egy rászoruló. Talán az életét mentette meg vele. Jó érzés tudni, hogy örömet okozott valakinek és a beteg vagy sérült ember családjának is.

Juhász Mihály kérdésünkre elmondta, ő segédmunkásként dolgozik, egy fia van, aki elég messze, Sümegen él a családjával és három nagyszerű unokájával.