Az alpolgármester beszélt arról is, hogy most több helyen a burkolatok szélére kerülő kisebb darabok vágása és elhelyezése folyik, s hogy a kövek vágása zajjal és porral jár, ezért kérik a lakosság megértését, türelmét. Fontos lépésként említette, hogy sikerült a kivitelezőnek szerződést kötni a bírósággal, így megkezdődhetett a Szekszárdi Járásbíróság épülete körül, s az alatta lévő átjáróban is a bontás, majd az új burkolat készítése.

Gyurkovics János alpolgármester (j) és Hámori Szabolcs ügyvezető. Fotó: Mártonfai Dénes

Hámori Szabolcs hozzátette, a jó szervezésnek és – szabadtéri munkáról lévén szó - a kedvező időjárásnak is köszönhetően a tervezett ütemben halad a munka, s biztos abban, hogy a vállalt határidőre, novemberre készen lesznek. A következő időszakra a meteorológia kedvező időjárást jelez, s a hónap második felében, ha lesznek is esős napok, akkor már mindenütt kész lesz a szilárd burkolat, olyan stádiumban lesznek, hogy az jelentős mértékben nem akadályozná a munkát.

Örömmel beszélt arról, hogy a szekszárdiak figyelemmel, érdeklődéssel követik az építkezést, kíváncsiskodnak, segítenék is munkájukat. Jöttek egy területbejárásra középiskolások az Ady szakképzőből, s felajánlották, hét végén jönnének dolgozni is.

– A Szent István téren a sétány nagy része elkészült – folytatta –, s az emberek, a dolgozók innen átmentek a 160 lakásos mögötti Wosinsky és Kölcsey lakótelepre a játszótereket kialakítani.

Készül a Prométheusz park is, ott folyik a legösszetettebb munka. A medence túlfolyó rendszerét alakítják ki, szigetelik az alját, később víztartási próbát tartanak, s azt követően készül el a szökőkút medencéjében az új bazaltkő burkolat.