Mivel a belvárosban zajlanak a Zöld Város program munkálatai, az idén a szüreti napok több rendezvényét is új helyszínen tartják meg. A Szent István tér – Garay János gimnázium és Luther tér közötti szakasza – helyett a Széchenyi utca volt Skála áruháztól a kórházi kápolnáig terjedő szakaszán is lesznek majd rendezvények, illetve árusok. Ez azt is jelenti, hogy a jövő héten, az előkészületek miatt már a hét elejétől jelentős útlezárásokkal jár majd együtt a fesztivál.

Fotó: TEOL

Bár a szüreti napok csütörtökön kezdődnek, már kedden nyílik egy kiállítás a Babits márványtermében, szerdán pedig táncszínház lesz.

A hivatalos megnyitó pénteken hat órakor lesz a Béla király téren, ahol Gulyás Gergely miniszter, a rendezvény fővédnöke köszönti majd az ünnepet.

Szekszárd és a vármegye legnagyobb rendezvényének programjairól, illetve a további részletekről hamarosan bővebben is beszámolunk portálunkon!