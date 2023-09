A város továbbra is támogatja a településen állandó lakóhellyel rendelkező, magyar felsőoktatásban jól tanuló fiataljait. Az ösztöndíj összege tanulmányi eredmények alapján változik, és attól függ, hogy az adott hallgató alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes osztatlan képzésben vesz részt, számolt be a döntésről a Bátaszék Most hírprtál.

Korábban a kérelmek benyújtásának határideje augusztus 20-a volt. A hallgatók nem tudták az igazolásokat időben beszerezni. Ezért a határidőt szeptember 20-ra módosította az önkormányzat.

Fontos megjegyezni, hogy a kifizetési ütemezés csak az első hónapot érinti, és a pozitív döntést követően az ösztöndíj azonnal átutalásra kerül.

Az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amelynek igénylésére - szociális alapon - jövőre is lesz lehetőség. A város saját forrásból 1,6 millió forintot biztosít erre a célra.