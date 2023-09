Kultúra 28 perce

Színes programokkal várnak mindenkit Pakson ősszel is

A nyári, szabadtéri programok után sok érdekes és értékes rendezvénnyel várja ősszel is a paksi és környékbeli kultúra-kedvelőket a Csengey Dénes Kulturális Központ. Színházi előadások, zenés műsorok, könyvbemutatók színesítik majd idén is a szürke őszi napokat – számolt be lapunknak Márkus Zalán, a programokat szervező intézmény igazgatója.

Gazsó Rita Gazsó Rita

Csütörtökön az Életfa Idősek Otthonában köszöntötte Szabó Péter, Paks polgármestere az itt élő szépkorúakat (Fotó: Molnár Gyula)

Mint az intézményvezető elmondta a szeptember 30-i Magyar Népmese napja alkalmából szombaton 10 órára a könyvtár kisklubbjába szerveztek programot a legkisebbek számára. A szlogen ez volt: Hallgass meg egy mesét és állj ki három próbát, hogy te is magyar népmesehős legyél! Az október 1-i Idősek Napjához kapcsolódóan szeptember végén, 29-én egy színes rendezvényre várták a művelődési központba a szépkorúakat. Délelőtt a Paksi Gyógyászati Központ munkatársainak közreműködésével ingyenes egészségügyi vizsgálatokon és szűréseken vehettek részt, ahol egyebek mellett volt laborszűrés, koleszterinszint-mérés, vércukorszintmérés, testzsírszázalék-mérés, táplálkozási tanácsadás, vérnyomásmérés, frissítőmasszázs, valamint gyógytorna. Kora este pedig városi ünnepség keretében köszöntötték az időseket, amint arról külön tudósításunkban beszámoltunk. Az Országos Könyvtári Napok részeként a Pákolitz István Könyvtárral közösen programsorozat szerveznek, amelyeket a két intézményben felváltva tartanak. Ennek keretében egyebek mellett lesz író-olvasó találkozó, könyvbemutató és bábszínházi előadás is. A könyvtári napok október 2-án délután 16 óra 30 perckor Benkő László író előadásával nyílik meg. Otóber 5-én 17 órától Vas Napsugár modern, ahogy Márkus Zalán fogalmazott, újhullámos tárlata nyílik meg. Október 11-én fél 5-től egy nagysikerű programon, a kártyabörzén vehetnek részt ismét az érdeklődők. Október 14-ére az igazgató a Déryné program keretében igen kedvezményesen, 200 forintos jelképes jegyáron megtekinthető A falu rossza című előadást ajánlotta a színház szerelmeseinek, amelyet a Déryné Társulat előadásában láthatnak a paksiak. Október 15-én újra lesz Kicsi Gesztenye Klub, ahol egy gyermekeknek szóló előadással várják a kicsiket délelőtt 11 órától az intézmény színháztermében. Márkus Zalán emlékeztetett rá, hogy október 16-án elindulnak a művelődési központ bérletes színi előadásai, a Még egy kört mindenkinek című, 19 órakor kezdődő előadással. November 4-én este a L’art pour l’art Társulat műsorára várják a fanyar humort kedvelőket, november 9-én Az ördög, november 16-án pedig a Domino Gyilkosság című színházi előadás lesz megtekinthető 19 órai kezdettel. Az Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált sok éve rendezik meg minden ősszel, célja, mint ismert, hogy színvonalas zenei programot biztosítson a paksi és a környékbeli fiatalok számára, illetve lehetőséget adjon tehetséges amatőr zenekarok bemutatkozására a nagyközönség, illetve értő, kritikus bírálók előtt. A fesztiválnak idén november 18-án ad otthont a Csengey Dénes Kulturális Központ.

