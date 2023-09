A Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében tartott, énekkel, zenével, tánccal színesített rendezvényen Csötönyi László, az önkormányzat Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke mondott köszöntőt. Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke a Szomjú-díjjal kapcsolatban tartott ismertetést.

A névadó egy legendás szekszárdi lakatosmester, Szomjú György volt. Szakmája elismert mestereként híres volt emberségéről, derűjéről, mások javára végzett, önzetlen munkájáról. Az MM elnöke ezután bejelentette, hogy mely szervezet nyerte el a Közösségi Szomjú-díjat.

Ez az elismerés idén ebben a kategóriában a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület tulajdonába került. A díjat Kovács Józsefné elnök vette át a tavalyi nyertes ILCO elnökétől, Binder Jánostól. Egyéni kategóriában ketten kaptak Szomjú-díjat. Ez a kitüntetés ez alkalommal Bathó Lászlónét és Vígh Ferencnét illette. A díjat ugyancsak a tavalyi nyertes, Tóthi Jánosné, illetve Tóthi János adta át.

Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület: sokrétű tevékenység

Az Alsóvárosiak köre 1997 óta működik, az 1989 - ben létrejött Római Katolikus és Polgári Olvasókör jogutódjaként, illetve egy, a városban tradicionálisan jelentős közkulturális szerepet betöltő, már 1896-ban alapított olvasókör utódjaként. Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesületként 2005-től működnek. Az egyesület közjót szolgáló önkéntes tevékenysége sokrétű: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Valamint nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevekénység, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.

Az egyesület tagsága, széles körű társadalmi megerősítést, támogatást élvezve legfőbb küldetésének tartotta, tartja a Szent János és Pál kápolna felújíttatását, életre keltését, folyamatos restauráltatását, az állagmegóvást, a zavartalan szakrális működés fenntartását. A kápolna 2010 óta a látogatókat egész nap nyitott ajtókkal pihenést, imádkozást kínáló hely. Kezdeményezésük nélkül tovább pusztulhatott volna a város egyik legrégebbi műemléke. A jórészt civil kezdeményezésre megszületett értékmegőrzésük a helyi műemléképületek megóvását, megújulását, hagyományok megtartását, közvetítését segíti. Az egyházzal együttműködve végzik szolgálatukat és közösen keresik a lehetőségeket pályázati pénzek bevonására.

A hagyományőrzésük igazi városvédő munkálkodássá terebélyesedett. Ennek egyedülálló és hiánypótló dokumentálására, óriási közösségi gyűjtőmunkájuk eredményeként a Szekszárd Alsóvárosi Emlékek sorozatban már négy közösségi könyvet jelentettek meg. Ezek a közösségi könyvek a közös emlékezet dokumentumai is. Az idősgondozási tevékenység részeként elődeink tiszteletteljes munkájának, hitének, szorgalmának, összefogásának, életvitelének, ételreceptjei dokumentációjának, személyes visszaemlékezéseinek tanulságos közreadásával az egész várost, az elszármazottakat is szolgálják.

Az egyesület 2018-ban elnyerte a Tolna megyei Önkormányzat Civil Különdíját. Kovács Józsefné áldozatos, kitartó, elkötelezett vezetésével a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület közösségszervező, hagyományápoló önkéntes tevékenysége hiánypótló a városban, egyértelműen segíti a honismereti, helytörténeti teendők ellátását, az adatok kiegészítését, az összetartozás, az egymásra figyelés a lokálpatriotizmus erősítését.

A közel három évtizeden át végzett önzetlen szolgálatukért és a közjót kiteljesítő önkéntes tevékenységük elismeréseként 2023-ban közösségi kategóriában a Szomjú–díjat a Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület veheti át.

Bathó Lászlóné: áldozatos közvetítő szerep

Bathó Lászlóné Györgyike Szekszárd városában évek óta végez több intézménynél, illetve szervezetnél önkéntes tevékenységet. Önzetlen, keresztény lelkületű munkájával gyakorta találkozhatunk rendezvényeken, adománygyűjtéseken, kreatív foglalkozásokon.

Több, mint 10 éve aktív önkéntese a Mentálhigiénés Műhelynek. Önzetlenül támogatja az egyesület nyilvános rendezvényeit. Segítőként találkozhatunk vele az EGÉSZ-SÉG szabadegyetem előadásain, a Nőnapi Kavalkádon, az Önkéntesek Napján, az „Élő szeretetet Embertársainknak!” adventi programjain. Ezen kívül kreatív tudásával számos gyermekprogram megvalósulását – mesefesztivál, farsangi, gyermeknapi kézműveskedések –segíti az egyesületnél.

Bathó Lászlóné egy évtizede önkéntes tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának, ahol tudásával, ötleteivel, jó szervezőkészségével és aktív munkájával jelentős mértékben hozzájárul a szervezet sikeres működéséhez. A Máltai Szeretetszolgálat önkénteseként áldozatos közvetítő szerepet vállalt annak érdekében, hogy a Gyermekotthon tanszeradományokban részesülhessen. Hatékonyan vett részt a máltaiakat képviselve a bátai árvízkárosultakért végzett önkéntes munkában is.

Mindezek mellett Bathó Lászlóné Györgyike évek óta támogatja önkéntesként az Illyés Gyula Könyvtár munkáját is. Minden esetben, azonnal és teljes odaadással siet a segítségükre, amikor csak kérik. Rendszeres résztvevője a gyermekkönyvtári rendezvényeknek, ahol nyugodtan rábízhatnak komoly feladatokat. Hasznos tanácsaival és ötleteivel támogatja munkájukat. Számíthatnak rá a kreatív programjaikhoz szükséges alapanyagok beszerzésében, sok esetben saját készleteiből adományoz nekik.

Ökotudatosságával hozzájárul az intézmény zöldkönyvtári törekvéseihez. A könyvtári foglalkozásokon szót ért a gyerekekkel, szülőkkel és a közösségi szolgálatot végző diákokkal. Ezeken az alkalmakon örömmel adja tovább a tudását, miközben példát mutat a gondos és igényes hozzáállásra. Rendszeresen részt vesz az értelmi sérült, állami gondozott gyerekeknek tartott könyvtári foglalkozásokon. Szeretettel és elfogadóan fordul ezekhez fiatalokhoz.

Önkéntesként többször fellépett a Gyermekotthon és az Illyés Gyula Könyvtár csapatával, az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programon. Önkéntes kézműves tevékenységeivel aktívan segíti a könyvtár országos tavaszi és őszi kreatív programjait. Remek kommunikációs készségével és humorával képes jó hangulatot teremteni a környezetében. Bathó Lászlóné a hosszú évek óta végzett sokrétű áldozatos, önzetlen munkájáért és emberszeretetéért 2023-ban a kuratórium döntése értelmében az egyéni kategóriában Szomjú–díjban részesül.

Vígh Ferencné: hittel, türelemmel, tehetséggel

Vígh Ferencné Rózsika a Tolna Megyei Szabó Szövetkezet varrónőjeként, majd a Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium, végül a Baka István Általános Iskola technikai munkatársaként és nyugdíjasként is mindenkor magáénak vallotta munkatársai és bárki más ember problémáit, nehézségeit. Empatikus, segítőkész mindig minden embertársával. Évtizedekkel ezelőtt kezdte hittel és türelemmel, tehetséggel szolgálni a legkülönbözőbb civil szervezetek, intézmények kulturális rendezvényeit. Bátorítást, élményeket, ünnepélyességet kaphatnak tőle gyönyörű versmondásaival. Évfordulókat, születésnapokat, farsangot, díj-átadókat, konferenciákat, karácsonyi ünnepeket gazdagít a versmondásaival.

Víghné Rózsika önkéntes, avatott versmondásával nagyon sok embernek szerez örömet. Bárhová, bármikor hívják szerepelni, a meghívásoknak örömmel tesz eleget, verseit mindig gondosan, az alkalomnak megfelelően választja ki. Felsorolni is sok azokat a szervezeteket, amelyeket megtisztel jelenlétével, szereplésével. Támogatja illetve pártoló tagként segít számos szervezetet: A Platán és a Babits Nyugdíjas Klubot, a Tolna megyei ILCO Egyesületet, a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezetét, az Országos Rákszövetség Szekszárdi Szelíd Ráktérítő Klubját.

De ott van a Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány minden nárcisz ünnepén is. Rengeteg egészségügyi rendezvényen, például a Cukorbeteg Egyesület, az Egészségfejlesztési Iroda előadás sorozatán is. Támogatja a Bukovinai Székely Kör tevékenységét és a Székely Galéria kiállítási megnyitóit. Tagja a Bárka Művészeti Szalonnak, a Területi Nyugdíjas Érdekszövetségnek. Részt vesz a városi civil rendezvényeken, versmondó versenyeken is öregbíti Szekszárd hírnevét.

A több évtizeden át végzett önkéntes szolgálatai elismeréseként 2023-ban a kuratórium döntése értelmében egyéni kategóriában Vígh Ferencné a Szomjú-díjban részesül.