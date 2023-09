Megkezdődött a sportpálya füvesítése 1 órája

Tavasszal vehetik birtokba a sportolók az új pályát

Több mint 130 millió forintos beruházás vette kezdetét tavasszal a Vicze János Városi Sportpályán. Az élőfüves pálya közelebb kerül a lelátóhoz, és egy nagyméretű edzőpályát is kialakítanak, számolt be a felújításról a Bátaszék Most hírportál.

Forrás: BátaszékMost/Facebook

Emellett egy területet is fenntartanak az atlétikai foglalkozásokhoz, így garantálva az iskolai testnevelés zavartalan működését. A korábbi 400 méteres futókört áthelyezték, most már 200 méteres, ami a régi alapból átrostált anyagot kapta. Az új elképzelésnek köszönhetően egy összefüggő felület alakul ki, amely nemcsak a pálya használatát könnyíti meg, hanem a gondozását is. A sportolók tavasszal vehetik birtokba a megújult pályát. A beruházás jelenleg a füvesítés fázisában tart, ezért kérnek mindenkit, hogy ne lépjen be a területre. A biztonság és a munka zavartalansága érdekében fontos, hogy mindenki betartsa ezt a szabályt.

