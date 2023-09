Mint megszokhattuk, Tamásiban folyamatosan zajlottak a különböző fejlesztések az utóbbi években. Jelenleg a hajdani laktanya területén épül a 150 fős munkásszálló – számolt be a legfrissebb eredményekről Porga Ferenc. A polgármester elmondta, a hazai forrásból épülő beruházás jövő nyárra készül el. – Azért vágtunk bele a beruházásba, mert a városban működő cégek, vállalkozások kérték, hogy találjunk megoldást a munkavállalóik helyben történő elhelyezésére – tette hozzá.

– A második jelentős, kivitelezés alatt álló projektünk a most kezdődő szennyvízberuházás 3. üteme lesz. Az első két ütemben sikerült a belterület szinte száz százalékán kiépíteni a szennyvízcsatorna hálózatot. A mostani a szennyvíztelepünk felújítását, bővítését célozza meg, de magába foglalja az üdülőterületek csatornázását, amelyre korábban nem lehetett pályázni. A külterület egy részén, így Fornádon, valamint Kishenyén az „Oncsa” soron is lehetőség lesz a hálózat kiépítésére, ezen településrészek belterületbe vonásával együtt – jelezte a polgármester.

A Pántlika Néptáncegyüttes ma négy csoporttal, közel száz fővel működik (Fotó: Tamási Művelődési Központ)

A városvezető az ivóvízhálózat kiépítését egy igazi sikertörténetnek nevezte. – Olyan külterületi részeken tudtuk a hálózatot kiépíteni, ahol eddig nem volt, köszönhetően Süli János országgyűlési képviselő személyes közbenjárásának – tette hozzá. Új hálózatot kapott ilyen módon Tuskós, Újvárhegy, Kosba, Adorján-újtelep, Öreghenye. Adorján pusztán a téesz-időkből megmaradt vízrendszert sikerült kiváltani. Mint megtudtuk, tervezési szakaszban van a szemcse-pusztai hálózat, amelynek építése, maradék forrásból vélhetően jövőre történhet meg. Ezt követően a Szurok-hegy egy elmaradt részét szeretnék még becsatolni.

A további tervek között szerepel a gyógyfürdő és a tanuszoda felújítása, a katolikus negyed kialakítása, a hivatal modernizálása, ám a nemzetközi gazdasági válság és a befagyasztott uniós támogatások miatt időközben egyes állami beruházásokat elhalasztottak. – A helyi projektek közül hivatalosan megjelent formában csak a tanuszoda került fel az elhalasztott projektek listájára. Bízom abban, hogy a beruházási prioritásunkban első helyen szereplő fürdő helyreállítására sikerül támogatást szerezni és néhány hónapon belül megkezdődhet a kivitelezés – fogalmazott Porga Ferenc.

A szüreti felvonuláson Tamási intézményei, civil szervezetei, valamint németországi testvérvárosuk, Stollberg delegációja is képviseltette magát (Fotó: K. A.)

A Katolikus negyeddel kapcsolatban annyit mondott: a város számára azért fontos a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium bővítése, mert olyan mértékben megnövekedett a tanulólétszám, hogy a diákok a jelenlegi épületben már nem férnek el. A tervek már itt is elkészültek, lezárult a közbeszerzési eljárás. Ebben az épületegyüttesben kapna helyet négy óvodai csoport, az általános iskola, amely most a Vályi iskolában, bérelt termekben tanít, s ahol hamarosan teljessé válik a nyolc évfolyam, s természetesen a gimnáziumi osztályok. Emellett szaktantermek és egy nagyméretű tornacsarnok is épülne – tájékoztatott.

Az elmúlt hónapok színes rendezvényekben gazdagok voltak Tamásiban. Július elején a fogyatékossággal élő emberek Országos Speciális Művészeti Fesztiváljának adott otthont a város, a hó utolsó hétvégéjén, egy családias programmal összekötött főzőverseny keretében pedig megválaszolták Tamási bográcsmesterét. Augusztus 19-től az ország egyik legrégebbi hagyományokkal bíró lovas rendezvényén, a kétnapos Tamási Lovasnapokon ismét színvonalas bemutatkozásokat, mérkőzéseket tekinthettek meg a nézők, múlt hétvégén pedig még igazi nyárias időben és kiváló hangulatban tartotta meg a város a hagyományos szüreti napokat.

A Tamási Szüreti napok ezúttal is pénteken délután kezdődött meg a borpavilonok megnyitásával, ahol a Tolnai Borút Egyesület tagjai közel negyvenféle nedűt kínáltak. A napot remek hangulatú utcabál zárta a Midnight Boogie zenekarral. Szombaton a program a kora délután a szüreti felvonulással vette kezdetét, amelyen a város intézményei, civil szervezetei, valamint németországi testvérvárosuk, Stollberg delegációja is képviseltette magát. A szervezők minden évben törekszenek arra, hogy a helyi tradíciók mellett a vármegye más területeinek értékeit is megismertessék a rendezvény vendégeivel. Így idén a Pántlika Néptánc Együttes öt korosztályos csoportja mellett a Bogyiszlói Zenekar és a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület táncosai is felléptek. Szombaton délután megnyíltak a borpavilonok, a hagyományőrző műsor után a Back II Black együttes adott tőlük megszokott fergeteges koncertet, majd utcabál zárta a Tamási Szüreti Napokat a Starvoice Band zenekarral.