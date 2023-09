Elbontották és szintbe hozták a mellette lévő burkolattal a Katica és a Méhecske csoport előtti mozaiklapos teraszt, a felújítást követően az új tér lehetőséget biztosít majd nagyobb létszámú óvodai rendezvények megtartására is. A felújítás részeként a homokozót is átépítették, és hamarosan megtörténik a szükséges helyeken a füvesítés is. Ezen kívül a többi csoport balesetveszélyes udvarrészeinek javítását is elvégezték a szakemberek.

Szabó Péter polgármester elmondta, a burkolat az utóbbi időben már nagyon rossz állapotban volt, balesetveszélyessé vált, az önkormányzat ezért döntött a felújítása mellett. A beruházást mintegy 34 millió forint önkormányzati forrásból valósították meg, a kivitelezést a DC Dunakom Zrt. megbízásával a Zo-Bau Kft. végezte. Az udvar megújulásán kívül a karbantartási munkálatok is megtörténtek az intézményben – tájékoztatott a polgármester, hozzátéve: minden évben nyaranta elvégzik valamennyi köznevelési intézményben a tisztasági festést és az egyéb hibák javítását.

A Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájának vezetője jelezte, hogy örülnek a felújításnak, mivel sok időt töltenek a szabadban a gyerekek. Tóth Zoltánné hozzátette, mostantól egy akadálymentesített, biztonságos helyen játszhatnak az óvodások.