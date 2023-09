Megtréfálta a Nishimura-üstökös a csillagászat laikus kedvelőit. Az előrejelzések ugyanis azt ígérték, hogy a kométa szeptember második hétvégéjének éjszakáin szabályszerűen tündökölni fog az éjszakai égbolton; ám ehhez képest igencsak figyelni kellett ahhoz, hogy a kellő felszerelés nélküli szemlélődők észrevegyék.

– Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment – érzékeltette a helyzetet Dömény Gábor. A Szekszárdon élő csillagász ezzel együtt is azok közé tartozik, akik számára felfénylett a jég és por keverékéből álló égitest. Igaz, ehhez szükség volt a kertjében található, alkalmi csillagvizsgáló beüzemelésére, azaz a távcsövek használatára. Illetve még valamire: korai kelésre három napon át.

– Ígéretesnek tűnt az üstökös a várható gyors fényesedés miatt – folytatta Dömény Gábor. – Ezért pénteken, szombaton és vasárnap hajnali fél négy órai ébresztésre állítottam a csörgőórát – folytatta Dömény Gábor. – Az északkeleti égbolt enyhén szólva nem volt makulátlan, ez pedig a szabad szemmel való láthatóságot illetően elég rossz előjel. Ezzel együtt mindhárom éjszakán közel másfél órán át kémleltem az eget és így sikerült megpillantanom ezt a nevezetes égi vándort. Sőt, felvételeket is készítettem róla, bár a korlátozott technikai lehetőségek miatt a minőség hagy maga után némi kívánnivalót. Ha a távcsöveim nem a fák által is árnyékolt kertemben, hanem például a helyi Kálvária tetején lennének, nyilván jobb eredményt érhettem volna el.

Aki tehát az említett napok kései óráiban nem látta a japán úrról elnevezett – hivatalos néven: C/2023 P1 – üstököst, az már nem is fogja. Sőt, léte is veszélyben forog. Hiszen a Nap közelébe kerülve az égitest gravitációja akár darabokra is szaggathatja. Ám ha nem ez történik, és megmenekül a vészes vonzerőtől, akkor van esély arra, hogy egyszer ismét feltűnjön a földi égbolton. Ehhez mindössze 437 évet kell várnunk.

– Azért nem kell elkeseredni – nyugtatta meg az elkötelezett kométa kémlelőket Dömény Gábor. – A csillagászok nemrég felfedeztek egy olyan, a Nap felé tartó üstököst, mely várhatóan jövő szeptemberre a közelünkbe érkezik. Fényerőssége igen magas lesz, tehát éjszaka szó szerint ragyogó látványban lehet részünk.