A Freeman által alakított Carter Chambers is kénytelen összeírni, mi mindenre vágyik még az életben, amikor kórházba kerül. Nicholson karakterével, a milliárdos Edward Cole-lal osztozik a kórházi szobáján, akinek szintén szembe kell néznie a közelgő véggel, és a két férfi sorsa szépen lassan összefonódik. A két, egymástól teljesen különböző ember elhatározza, hogy hátralevő idejükben végrehajtják mindazt, amiről álmodoztak.

A Port.hu gyűjtéséből kiderül, hogy Morgan Freeman a film révén valóban kipipálhatott egy tételt a saját bakancslistájáról, ugyanis mindenképpen szeretett volna egyszer együtt forgatni Jack Nicholsonnal. További érdekesség az is, hogy Freeman fia is szerepet kapott a filmben, valódi apa-fia párost alakítottak együtt. A forgatás előtt nemsokkal pedig Nicholson az életben is kórházban feküdt egy ideig, és az ő élményeit is felhasználták a kórházi jelentek során. Például azt a szemüveget is bevetették, amellyel a rászerelt tükrök segítségével az ágyban fekve is tudott tévézni.

A bakancslista, Film+, 18.30