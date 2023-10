– Hogy mit lehet tenni ez ellen? – tette fel a kérdést. – Élhető települést kell biztosítani, komoly életminőségjavító intézkedéseket kell végrehajtani. Újra vonzóvá kell tenni a falut, fizikai értelemben, infrastruktúra szempontjából, amelyekhez forrást kell biztosítani. Meg kell győzni a fiatalokat is arról, ha a városokhoz hasonló alapszolgáltatások helyben is elérhetőek, akkor a falu nemcsak utoléri, meg is előzi a várost. Hiszen a falunak komoly versenyelőnye van, ez pedig a falusi miliő, amit soha sem tud biztosítani egy város – vélekedett a kormánybiztos.

Kiemelte: döntéshozóként azokat a célokat kell támogatniuk, amelyet maguk a fiatalok igényként megfogalmaznak. Szerinte a falusi fiatalok számára is a legfontosabb a család, az egzisztenciális biztonság és az egészség. A Magyar Falu Program éppen ezeket célozza meg a Falusi CSOK elindításával, az Otthonteremtési Támogatás bővítésével és mindazon infrastrukturális fejlesztésekkel, amelyekkel biztonságot és az egészséges életkörülményeket lehet biztosítani.

Süli János örömét fejezte ki, látva a település fejlődését. Az országgyűlési képviselő kitért rá, hogy a Magyar Falu Programon kívül központi forrásból járhatóvá tették a környező utakat, megújult a németkéri templom, és dolgoznak azon is, amit Horváthné Gál Erika polgármester kezdeményezett, hogy munkahelyteremtő beruházást hozzanak létre Németkéren, amely a településen tudná tartani a helyieket. Mint mondta, várhatóan a Paks II. beruházás kiszolgálásával kapcsolatosan lesznek feladatai a településnek az ott dolgozók ellátását, kulturális programjaik megszervezését illetően. A képviselő megerősítette, hogy az uniós források beérkezését követően folytatódik a Magyar Falu Program, mint mondta, a településeknek addig is fel kell készülniük, előkészíteni a pályázatokat, hogy folytatódhassanak a fejlesztések.

Az ünnepség végén Kürtösi Krisztián atya felszentelte a megújított orvosi rendelőt. Az eseményen közreműködött a helyi nemzetiségi kórus.