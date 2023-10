– Van miért, van minek örülnünk. A kormány által meghirdetett Magyar Falu Programban a németkéri önkormányzat által eddig elnyert támogatásainak megvalósítása a végéhez ért: 2019 és 2022 között kilenc elnyert pályázatunk volt, mind a kilencet megvalósítottuk, és mondhatom, hogy érezzük, élvezzük a hozadékát – fogalmazott az átadási ünnepségen Horváthné Gál Erika polgármester. Mint mondta, a beruházások között szerepelt orvosi eszközbeszerzés, út- és járdafelújítás, kerékpárút kialakítás, óvodai játszóudvar fejlesztés, közösségi- és kommunális feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, szolgálti lakás és orvosi rendelő felújítás több mint 143, 847 millió forint értékben. A teljes műszaki tartalom megvalósításához, az időközben megemelkedett költségek miatt az önkormányzat 23 millió forintos önerővel járult hozzá.

A polgármester úgy fogalmazott, a fejlesztésekkel Németkér élhetőbb, komfortosabb, gazdagabb település lett, ez pedig nem más, mint a hosszútávú célja az önkormányzatuknak. Horváthné Gál Erika szerint ilyen programokra van szüksége továbbra is a magyar vidéknek. – Központi elhatározás és cselekvés nélkül nem leszünk képesek lépést tartani a városokban élők lehetőségeivel. Kérjük és reméljük a folytatást a vidéki családokért, közösségekért – hangsúlyozta.

– A Magyar Falu Program eredményes, az ország szinte minden kistelepülésén nagyon komoly eredményeket értünk el, így a kormány – természetesen a mindenkori költségvetési helyzet figyelembevételével – elkötelezett abban, hogy a falvakat a jövőben is fejlessze – reagált a településvezető szavaira Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program lebonyolításáért felelős kormánybiztos. – Mi, falu- és vidékpártiak valamennyien arra törekszünk, hogy a városiakkal szembeni versenyhátrányt ledolgozzuk. Hiszen a városok mindazokkal a középmagas szintű szolgáltatási hálókkal rendelkeznek, amelyekkel egy kistelepülés nem, így elszívó hatással bírnak a népességet illetően, immár több évtizede – emlékeztetett.

– Hogy mit lehet tenni ez ellen? – tette fel a kérdést. – Élhető települést kell biztosítani, komoly életminőségjavító intézkedéseket kell végrehajtani. Újra vonzóvá kell tenni a falut, fizikai értelemben, infrastruktúra szempontjából, amelyekhez forrást kell biztosítani. Meg kell győzni a fiatalokat is arról, ha a városokhoz hasonló alapszolgáltatások helyben is elérhetőek, akkor a falu nemcsak utoléri, meg is előzi a várost. Hiszen a falunak komoly versenyelőnye van, ez pedig a falusi miliő, amit soha sem tud biztosítani egy város – vélekedett a kormánybiztos.