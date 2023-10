Pályázati forrásokból és a helyi adókból befolyó bevételekből épül-szépül a völgységi település. Az ezerháromszáz lakosú falut végigjárva szembetűnőek a változások, utcák kaptak új burkolatot, elkészült a települést átszelő faluárok, új bölcsöde épült, s jelenleg is zajlik a katolikus templom tetőszerkezetének teljes cseréje – hogy csak néhányat említsünk. Gazdag a kulturális élet, a nyár végi Galuska Fesztiválra százszámra érkeznek a vendégek, s még külföldről is jönnek látogatók Tevelre.

Szép temploma van Tevelnek, ennek jelenleg is tart a felújítása, új tetőszerkezetet, cserepezést is kapott.

Fotó: Makovics Kornél

„Javában zajlanak a templom felújítási munkálatai, ez a legfrissebb projektünk – vágott bele az elmúlt évek történéseinek összegzésébe Fazekas Attila polgármester. A település vezetője elmondta, a templom falait vonóvasakkal húzatták össze, teljesen lecserélték a tetőszerkezetet, az egészre új cserepek kerülnek, s villámvédelemmel is ellátják majd az épületet. Régi adósságát törleszti ezzel a falu, a több mint kétszázhuszonhat éve épült római katolikus templomra rá is fért a felújítás, hiszen a komolyabb esőzéseket már nem igazán bírta el a régi tető. A német nemzetiségi önkormányzat a település önkormányzatával karöltve sokat dolgozott azért, hogy elkezdődhessen a felújítás, amelynek költségeit az önkormányzat mellett a helyi egyházközösség biztosítja.

A temető is kiemelt figyelmet kapott az elmúlt években – azon kívül, hogy az önkormányzat folyamatosan gondozza, megépült egy új aszfaltos gépjármű feljáró, valamint egy új urnafal is készült.

„Tevelen továbbra is a legfontosabb cél a lakosság lélekszámának megőrzése, az idősek segítése és a fiatal generáció helyben tartása!” – húzta alá a polgármester, hozzátéve, hogy a különböző pályázati forrásoknak, valamint a helyben befolyó adóbevételnek köszönhetően sikerült az elmúlt négy évben a tervezett fejlesztéseket megvalósítani.

Nagy lépés volt a nyolc férőhelyes minibölcsőde átadása.

Fotó: Makovics Kornél

Fazekas Attila arra a legbüszkébb, hogy nyáron megnyithatták a nyolc fős minibölcsődéjüket, amelynek köszönhetően helyben három új munkahelyet teremtettek. „Az egyik legkorszerűbb és talán mondhatom, hogy az egyik legszebb minibölcsőde a miénk” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy az intézménybe jelenleg hat kisgyermeket gondoznak. A bölcsődét – amely a Belügyminisztérium 70 millió forintos támogatásából valósulhatott meg – a nyári Galuska Fesztivál keretében avatta fel Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője.

Nagy beruházás volt a három kilométeres faluárok kővel burkolása.

Fotó: Makovics Kornél

A javában zajló templomfelújítás és a minibölcsőde megépülése mellett a település eddigi legnagyobb beruházása volt a falut keresztülszelő faluárok megújítása, amelyet 2022-ben fejeztek be. A polgármester kihangsúlyozta: így már nem okoz gondot a hirtelen lezúduló komolyabb csapadékmennyiség, amelynek jelentős részét részét a Mucsi-Hidas patakba vezetik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 378 millió forintból készült el a projekt, amelynek részeként kőkosárral, illetve kőpaplannal borították be a három kilométer hosszú árkot, így a csapadékvíz a talajba szivároghat, és táplálhatja a part menti növényzetet. A kőburkolat a meder erózióját is megakadályozza – húzta alá a polgármester.

Az elmúlt években új cserepeket kapott az óvoda tetőszerkezete, amelyre napelemeket is szereltek. Megújult az óvoda udvara, amely egy vadonatúj kis méretű műfüves focipályával lett gazdagabb. Folyamatosan fejlesztik az óvodával egy épületben lévő konyhát – amelyben hét főnek adnak munkát –, hiszen mint azt a polgármester kiemelte, nagy az igény az egészséges és megfizethető ételekre.

Ugyancsak megújult a polgármesteri hivatal tetőhéjazata, lévén a faluközpont ékkövéről beszélünk. Az óvodához hasonlóan itt is napelemek termelik a villamos energia nagy részét. Több utca is új burkolatot kapott, így a Vásártérre vezető út, a Dobó Köz és az Erzsébet Köz, s több járda is megújult a pályázati forrásoknak és a helyi bevételeknek köszönhetően. A település köztisztaságának megőrzése is kulcsfeladat, ennek érdekében számos utcai szemetest helyeztek ki település-szerte.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg ebben az évben a Galuska Fesztivált.

Fotó: Makovics Kornél

S ha már fentebb említettük a Galuska Fesztivált. Idén immáron tizenhetedik alkalommal rendezték meg a község legnagyobb gasztrokulturális eseményét. Ezúttal is több ezer töltöttkáposzta rotyogott a fazekakban, amelyet több száz vendég – köztük környékbeli települések polgármesterei – ízlelt meg, s követte aztán figyelemmel az estig tartó kulturális programokat.

Az önkormányzat minden évben nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetek támogatására. „Több is működik a faluban, s valamennyi előre viszi a társadalmi és kulturális életet” – mondta a polgármester. Ilyenek a helyi futballcsapat, a Medosz SE , a Teveli Székelykör, az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület, a Teveli Fiatalok Egyesülete, a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Teveli Polgárőr Egyesület valamint a Tevel Községért Alapítvány.

A Galuska Fesztivál mellett az önkormányzat a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (ÖTE) karöltve megtartja a Tüzes Júniálist, amely évről évre színvonalasabb, s egyre nagyobb volumenű. Idén újra megrendezték a kultúrházban a rég feledésbe merült Szüreti Bált, s december elején ismét megtartják a koronavírus járvány miatt az elmúlt éveken elmaradt Nyugdíjas Délutánt, amelynek keretében a falu szépkorú polgárait látja vendégül az önkormányzat.

Fazekas Attila zárásként kiemelte: továbbra is szeretnénk megvalósítani régóta dédelgetett álmukat, egy piactér építését és tervben van a kultúrház teljes körű felújítása. Mindkét projektre a Top Plusz pályázat jóvoltából remélnek forrásokat.