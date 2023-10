A légtechnikára hajlamosak vagyunk költséges dologként gondolni, és persze az ár szempontjából valóban a csillagos ég a határ, de átlagos otthoni használatra nem feltétlenül lesz szükség mindenből a legújabb, legdrágább technológiára. Ha az Euronics szakembereinek útmutatását megfogadjuk, tisztább, egészségesebb levegőt lélegezhetünk be otthonainkban, anélkül, hogy mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk. Nézzük mik ezek a tanácsok!

Párátlanítás

Komoly egészségkárosító hatása is lehet, ha a levegő páratartalma kellemetlenül magas a lakásunkban, hiszen párás környezetben gyakori a penészesedés. A hidegebb hónapokban és kisebb lakásokban a teregetés is bosszúságot okozhat. A kifejezetten nyirkos vagy rosszul szellőző épületeknél, helyiségeknél és a fürdőszobában mindenképpen érdemes párátlanítást alkalmazni.

„Párátlanító berendezéseket átlagosan 40-45 000 forintért lehet kapni, de kifejezetten jól használható termékek akár már 20 000 forint körül is elérhetőek. A legnépszerűbb modellek a sajátmárkás Dyras termékeink közül kerülnek ki az őszi időszakban” – mondta el Garai József szakértő. Arra azért felhívja a figyelmet, hogy a megfelelő teljesítményű készüléket válasszuk: ha érezhetően nagyon párás a levegő, érdemes nagyobb víztartállyal, több napi kapacitással bíró páramentesítőt vásárolni.

Párásítás

Persze nem csak a túl nedves, de a fűtés hatására túl szárazzá váló levegő is okozhat problémát. A száraz légkör fából készült tárgyainknak kifejezett káros, de az embernél is olyan kellemetlen tünetekkel járhat, mint a kiszáradt nyálkahártya, vagy adott esetben akár az orrvérzés is. A nagyon száraz és irritáló levegőjű helyiségekbe ezért érdemes levegőpárásítót vennünk.

Alapvetően két megoldás elterjedt. Az egyik ultrahang segítségével termel párát, és ezt juttatja a légtérbe. Ezek előnye, hogy a szoba hőmérsékletét nem befolyásolják, így semmiképp sem lesz fülledt a levegő. Ilyen eszközt már akár 10 000 Ft körül is beszerezhetünk. A másik megoldás hő hatására párologtat és porlaszt vizet a levegőbe. Emellett hasznos kiegészítő a készülékekben az UV sterilizáló, ami gondoskodik arról, hogy a párásításra használt víz mikrobamentes legyen.

Légtisztítás

A rendszeres takarítás és a szellőztetés mellett a levegő szűrése is jelentős hatással lehet a beltéri levegő minőségére. A légtisztítók elvonják a káros polleneket, allergéneket és szennyező anyagokat, hogy a beltéri levegő friss és egészséges maradjon.

Ezekre a készülékekre is igaz, hogy bár a csúcskészülékek akár több százezer forintba is kerülhetnek, már olcsóbb változatok is elérhetők a piacon. Az üzletekben átlagosan 56 000 forintot költenek légtisztítókra a fogyasztók, tehát nem feltétlenül kell vagyonokat elköltenünk rájuk – teszi hozzá Garai József. Fontos viszont, hogy a vételár mellett nézzük meg a szűrőcsere várható költségét is, – ez idővel rendszeres kiadással fog járni –, és az energiahatékonyságra is érdemes ügyelni.