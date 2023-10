A csapat elsőként Jeremiah Clarke angol barokk zeneszerző Jertek, áldjuk, Istent kezdetű kórusműve szólalt meg. Az Égi szent, béke, jöjj című alkotás Antonin Dvorak cseh zeneszerző Újvilág szimfóniaként emlegetett művének 2. lassú tételére épült. Liszt Ferenc 1811. október 22- i születésére emlékezve a Hajnalozó című egyneműkari mű hangzott. Bárdos Lajos Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző Tiszta patakod partjainál kezdetű kórus kompozíciója Gárdonyi Zoltán születésnapja alkalmából készült. A szöveg néhai Szalkai Lajos, kajdacsi református lelkipásztor munkája. Cesar Franck francia zeneszerző Panis angelicus című művében a vegyeskart szóló és orgona kísérte. A latin nyelvű szólót Halmi Edit énekelte, az orgona kíséretet Lozsányi Tamás adta.

A 19. századi romantika és a 20. század fordulójának ismert és kedvelt alkotója volt a francia Gabriel Fauré. Jean Racine éneke című művét a francia érzelmesség, kitűnő forma készség és harmóniaérzék hatotta át. A kórusnévadó zeneszerző, Gárdonyi Zoltán gyermeke az a Gárdonyi Zsolt, aki Gott, unser Schöpfer – Isten, a mi Teremtőnk – címmel vegyeskarra és orgonára készített egy korál motetta feldolgozást. Ennek alapjául szolgáló korál a 225. dicséret – Nagy hálát adjunk az Atyaistennek – feldolgozása. A mű orgonakísérettel hangzott el, Naszladi Judit alapító karnagy vezénylésével. A ráadást Josh Groben amerikai énekes-zeneszerző Te felemelsz – You Rise Me Up – című műve jelentette.

Az Országos Protestáns Napok Tolna vármegyei rendezvényének szolgálattévői a perselypénzt az evangélikus gyülekezet hitéleti tevékenységének segítésére ajánlották fel. A hangversenyt szeretetvendégség zárta.