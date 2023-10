Félnek ugyan a leopárd vészjósló morgásától, a hiéna kísérteties kacagásától, a vadkutya rémületes kaffogásától, de hol van mindez az ember mégoly csendes beszédéhez képest? Ezt hallva ugyanis nemcsak az alapból ijedős növényevők, hanem a saját árnyékuktól amúgy meg nem ijedő, vérengző ragadozók is tanácsosabbnak tartották azonnal odébbállni. Mindennek ismeretében a kutatók már egy újfajta vadriasztó kifejlesztésén dolgoznak: ez a gépezet nem az oroszlán vérfagyasztó üvöltését sugározná szerteszét a gabonával betelepített földeken – így tartva távol a termés vámszedőinek megszámlálhatatlan seregét –, hanem egy ember monológját, netalán filozofikus töprengéseit. Ez egyszerűen elviselhetetlen lenne, legalábbis tartósan, még a jámbor elefánt számára is. Pedig ez a szolid ormányos arról is híres, hogy szinte mindent képes eltűrni. Hát itt tartunk.

Igaz, azért a kezdő mondatban említett emberfeletti minősítés sem értendő abszolút értelemben. Hiszen amikor az állatok félnek az embertől – és hangjától –, valószínűleg eszükbe sem jut: ha ők is emberek lennének, még bizonytalanabb lenne az életük.