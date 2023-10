Renoválási munkák folytak és folynak a Jézus Szíve-templomnál, illetve az előtte lévő Szentháromság-szobornál. Mindenszentekre felújítják a temetőkaput. A közelmúltban bérmálást tartottak, a közeljövőben regionális ifjúsági találkozót szerveznek.

Három katolikus templom van Dombóváron. Mindegyik állagmegóvására nagy hangsúlyt fektet Hegedüs János. A plébános 2017-ben került Tamásiból Dombóvárra. Aktív hívek segítik a munkáját. Nemrég fejezték be a Jézus Szíve-templom (belvárosi) külső, homlokzati felújítását, s a közeljövőben a belső festést is megkezdik. A nagyrészt állami (kormányzati) támogatásból megvalósuló munkák kivitelezéséhez – a plébános tájékoztatása szerint – valamennyi önrész is szükséges, hiszen az árak az építőiparban még mindig felfelé mozognak. Az előre tervezett költséget általában meghaladja a projekt­záráskori számla.

A felújítandó Szentháromság. A szerző felvétele.

A külső felújítás nagyjából ötvenmilliós tétel volt, a belső festésnél húszmillió körüli végösszegre lehet számítani. Emellett tervezik a templom előtti Szentháromság-szobor restaurálását is, ami igencsak leromlott állapotban van. Már megkapták az engedélyt a munkálatokhoz a kulturális örökségvédelmi hatóságtól, a napokban felállványozzák, és kezdődhet a szobormentés. Az összeg valahol 4-5 millió forint között áll majd meg. A finanszírozást helyi gyűjtéssel igyekeznek megoldani, a város polgáraira számítva.

Még egy küszöbön álló kisebb beruházást említ a plébános. Az egyházi fenntartású temető főbejáratát és a felette látható Feltámadunk feliratot mindenszentekre szeretnék felújítani. Ezt önerőből megoldja az egyházközség, pár százezres tételre számítanak. Más településekkel összevetve viszonylag erős a dombóvári hitélet.

A szerző felvétele.

Október 1-jén 35 fiatalt bérmált a megyés püspök, Felföldi László. Rendszeresek a vallásos férfiak összejövetelei is. Október 21-én ez a város ad otthont a regionális ifjúsági találkozónak. (Egy héttel később Szekszárdon is lesz ilyen program, a vonzáskörzetben élők számára.) A dombóvári Antióchia közösség fiataljai (közép- és főiskoláskorúak) már készülnek, ők vállalják a szervezés oroszlánrészét.