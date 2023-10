Balaton 1 órája

A jövő életmentő technológiája a drónos vízimentés

A technológiai fejlődés és az innováció soha nem áll meg, és most a Balatonnál egy olyan újítást mutattak be, ami minden korábbinál hatékonyabban segíthet bajba jutottakon. Képzeljük el, hogy egy nyugodt nyári napon a vízen hirtelen váratlan vészhelyzet adódik, és a környéken épp nincs vízimentő. Most képzeljük el azt is, hogy egy drón pillanatok alatt a helyszínre ér, és még mielőtt az ember szeme megpillantaná a bajbajutottat, a drón már ott is van, és segítséget nyújt.

Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Jövőbemutató, életmentésre alkalmas technológiát mutattak be a 4iG Csoport tagvállalatai – a Vodafone Magyarország és a Rotors & Cams – október 3-án, a Balatonon. A drónos vízimentést az Internet Hungary-n, Magyarország egyik legfontosabb szakmai konferenciáján szemléltették. Az esemény fő támogatója, a 4iG Csoport a mentőshow közvetítését 5G mobil-bázisállomással biztosította, a jövőben pedig a mentődrón ezt a szélessávú mobilinfrastruktúrát használhatja. A 4iG Csoport tagvállalatainak együttműködésének és a technológia közjó szolgálatába állításának példája volt ez a technológiai innováció. A szimulált vészhelyzet során a 4iG tagvállalata, a Rotors&Cams, ipari alkalmazásokra fejlesztett, nagy teherbírású drónja demonstrálta annak alternatív felhasználási lehetőségeit és pásztázta a vizet, detektálva egy bajba jutott vitorlást és személyzetét. A drón egy mentőmellényt is szállított, amit a vészhelyzet felé közeledve leoldott magáról, így juttatva el azt a segítségre szorulónak. A mellény kioldásának pillanatában az abba épített IoT-szenzor vészjelzést küldött egy motorcsónakos mentőcsapatnak, továbbítva a mentőeszköz pontos lokációját, hogy a mentőcsapat azonnal a bajbajutott mentésére indulhasson. A bemutatót az érdeklődők élőben tekinthették meg, Szujó Zoltán közvetítésével. Az Internet Hungary idén számos előadás és kerekasztal-beszélgetés keretében járta körbe többek között a jövő technologiáinak felhasználási lehetőségeit, továbbá azt, hogyan képesek e fejlesztések napjaink legnagyobb társadalmi kihívásaira és gazdasági kérdéseire megoldást nyújtani. Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója előadásában a társadalmi és gazdasági jelenségekre adott távközlési megoldáskoról is beszélt. A teljes cikket a likebalaton.hu oldalon találja.

