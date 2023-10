A rendszerváltás előtt a város tanácselnöke, azt követően (1998-2006-ig) polgármester volt. Most, nemzeti ünnepünk (október 23-a) alkalmából, Pintér Sándor belügyminiszter, a polgárőrség érdekében végzett kimagasló munkája elismeréséül, „A Köz Szolgálatáért érdemjel” arany fokozatában részesítette. (A kitüntetést dr. Rétvári Bence államtitkár és dr. Túrós András, a polgárőrség országos elnöke adta át, Budapesten.)

Dr. Szilák Mihály kezdeményezésére, 2001-ben jött létre a Tolnai Polgárőrség. Az elnöki teendőket 2019-ig látta el. Emellett ő a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elnöke, valamint az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnökhelyettese, és tagja az országos szövetség Jogi Bizottságának is.

Dr. Szilák Mihály (középen) a kitüntetettek között (beküldött fotó)

Tolnán és a Tolnai járásban erős a polgárőri jelenlét. Minden nagyobb rendezvényt biztosítanak a városi ünnepségektől a labdarúgó mérkőzésekig. Járőröznek, esetenként együtt dolgoznak a közterületfelügyelettel és a rendőrséggel. Más településekre is elmennek, ha szükség van rájuk: szekszárdi bormaraton, őcsényi repülőnap stb.

Részt vettek már határőrszolgálaton is, Rőszke térségében. Mindemellett foglalkoznak a fiatalokkal is, például nyári táborokban, ahol közlekedésbiztonsági előadásokat tartanak nekik, és a gyakorlati ismeretszerzésben is segítik őket, az általuk kialakított KRESZ-pályán. Mindebben nagy érdeme, sok szervezőmunkája volt a most kitüntetett alapító elnöknek.