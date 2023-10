– A kollégákkal mind beöltöztünk különböző mesekaraktereknek. A kézműveskedés keretében a kicsik koronát, varázspálcát készítettek, színeztek, majd a rendezvény zárásaként hamuban sült pogácsát is sütöttünk a gyerekekkel az intézmény kemencéjében.

Miért fontos továbbéltetnünk a népmeséket?

A magyar népmesék hozzájárulnak a kulturális örökségünk gazdagságához és sokszínűségéhez. Az évszázadok során a generációk szájról szájra adták át egymásnak őket, hagyományos nyelvezetet és kifejezéseket használnak, amelyek hozzájárulnak a nyelv megőrzéséhez és gazdagításához. A népmesék sokszor tartalmaznak morális tanulságokat és értékeket, amelyeket az emberek hosszú idő alatt tanultak meg és adtak át egymásnak. Ezek a történetek gyakran olyan értékeket hangsúlyoznak, mint az őszinteség, a becsület, a kitartás és a jócselekedetek fontossága.

A mesék csodálatos, fantasztikus világokba vezetik a hallgatóit, amelyekben varázslatokból és kitalált lényekből sincs hiány. A történetek a gyerekek kreativitását és képzelőerejét is fokozzák. Fontos szerepük van továbbá a magyar identitás és hovatartozás érzésének felerősítésében is. Ezek a fabulák megmutatják, hogy milyen volt az élet és hogyan gondolkodtak a régebbi időkben, így egy kicsit jobban megismerhetjük a történelmünket is.

A népmese napi rajzpályázat végeredménye:

Óvodás korosztály:

1. Morvai Jázmin (Selyem Óvoda)

2. Werling Nóra (Aprajafalva Óvoda)

3. Brezovszki Alíz (Pitypang Óvoda)

1-2. osztályosok:

1. Cseh Kata (Wosinsky Mór Ált. Isk.)

2. Katerina Resetnyik (WMÁI Széchenyi István Tagiskolája)

3. Földi Emma (Wosinsky Mór Ált. Isk.)

Különdíjasok: Nagy Hunor (Wosinsky Mór Ált. Isk.), Fülöp Noémi (Wosinsky Mór Ált. Isk.)

3-4. osztályosok:

1. Vas Flóra Szofi (WMÁI Széchenyi István Tagiskolája)

2. László Emma (Wosinsky Mór Ált. Isk.)

3. Ligeti Loretta (WMÁI Széchenyi István Tagiskolája)

Különdíjasok: Lelovics Lili (WMÁI Széchenyi István Tagiskolája), Mátrai Jázmin (Wosinsky Mór Ált. Isk.)