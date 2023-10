A vásárlói szokások is megváltoztak

Sok piaci árus panaszkodott arra, hogy a fiatalok számára már kevésbé jelentős a Mindenszentek ünnepe, jellemzően csak idős, vagy középkorú vásárlóik vannak. Az egyik piaci árus szerint az idősebb generáció még megadja a módját ennek az ünnepnek, a fiatalok azonban sokszor megelégszenek azzal, ha egy apró mécsest gyújtanak, nem bajlódnak virággal, koszorúval, ez pedig érződik az árusok forgalmán is. Az idősebbek jellemzően tíz-tizenötezer forintot is költenek az ünnepre, ők általában virágot és mécsest is vesznek, és koszorút is helyeznek a sírokra. A fiatalabbak ellenben főként gyertyát gyújtanak, és esetleg e mellé még egy szál virágot helyeznek szeretteik sírjára, de a cserepes virágok, koszorúk már kevésbé népszerűek a körükben. Holott a díszek között már egészen különleges, egyedi darabokat is lehet találni, ezeket azonban sokan azért nem merik választani, mert félnek, hogy ellopják a temetőből.