Az olaszoknál, a németeknél és az oroszoknál is friss szelek fújdogáltak az irodalomban, a képzőművészetben és a zenében. Magyarországon Kassák Lajos volt az egyik szellemi vezér, aki egy helyen leírta, hogy az olasz futuristák 1912-es párizsi bemutatkozásuk alkalmával is követelték a könyvtárak, múzeumok, műkincseinek elégetését, lerombolását.

Nem sokkal később a proletárhatalom élharcosai is így énekeltek: „A múltat végképp eltörölni…” S ha rajtuk múlott volna, még a kandúr is kandelvtárs néven kerül be az (át)értelmező szótárba. A múltat nem lerombolni kell, hanem megismerni és megbecsülni. Ami máig megmaradt belőle az érték. Ami nem volt érték, eltűnt az idő, a feledés homályában. S az értéket csak azok szokták száműzni, akik nem akarják, hogy legyen összehasonlítási alap.

Akik nem szeretnék, ha kiderülne nézeteik, írásaik, szerzeményeik, festményeik semmit érő hitványsága. Akik úgy akarnak szónokolni, képet, verset alkotni, slágereket gyártani, hogy nem ismerik a retorika, a perspektíva és a verstan, a komponálás alapszabályait. Attól, hogy valami új, még nem biztos, hogy jó.

Lehet persze remekmű egy absztrakt alkotás is, ám addig el kell jutni a képalkotói pályán! Nem spórolható meg a tanulás, rögtön krikszkrakszokkal kezdeni: dilettantizmus. Renoir-kiállítás van a Szépművészeti Múzeumban. A festő, akinek megvoltak az alapjai, aztán elment az impresszionizmus felé, de nem ragadt meg ott, hanem a fény-, árnyékábrázolás terén szerzett tudást beépítve művészetébe, haladt tovább a saját útján. Na, ez a valami!