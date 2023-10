Szombatról vasárnapra virradó éjjel térünk át a nyáriról a téli időszámításra, azaz hajnali 3-kor az órákat vissza kell állítani 2 órára. Reggelente így világosabban kelünk, de délután egy órával korábban leszáll a sötétség. Bár az óraátállítás a hétvége közepén történik, általában hétfőre még nem áll át a szervezet az új rendszerre. Szakemberek szerint akár hetekbe is telhet, mire megszokjuk az „új” időszámítást. Szerintük a téli időszámításra való átállás a szervezetet is megviseli, és az alvásra is hatással van. A jó alvás elengedhetetlen része az általános egészségnek, enélkül többek között hangulati rendellenességek, szívproblémák, elhízás vagy éppen cukorbetegség is felléphet – hívja fel a figyelmet a Magyar Alvás Szövetség.

Az óravisszaállítás a legutóbbi kormányinfón is felmerült. Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezték a témában. Közölte: a nyári és téli időszámítás váltakozását egységesen lenne értelme eltörölni, mert másként külön időzónában leszünk a szomszéd országokhoz képest. Ha ilyen döntés születik, azt támogatnák, hogy a nyári időszámítás maradjon – jelezte. Kormányunk tehát eltörölné az óraátállítást, de mi a véleménye az olvasóknak?

Felmérésünk szerint az embereknek nagyon különböző véleménye van az óraátállásról. Károly nevű olvasónk szerint ha megszűnne az óraátállítás, nem lenne könnyű megszokni, hogy reggelente szinte teljesen sötétben telnének el az első órák. Azt mondja, ő kimondottan örül annak, hogy a jövő héttől világosabban kelhet fel. Edit éppen ellenkezőleg látja, délutánonként még jó időben, világosban szeret kimozdulni, sétálni a családjával. Úgy érzi, az átállítással egy órával rövidebb lesz a nappal, ami jobban zavarja, mint a reggeli sötétség. Egy nyugdíjas hölgy, Klára azt mondja, neki mindegy melyik időszámítás lesz, csak dőljön el és ne kelljen félévente átállítgatni az órát, ugyanis ilyenkor napokig előfordul, hogy elfelejt egy-egy időmérőt átállítani és aszerint, vagyis rossz időpontban indul el az unokájáért az óvodába.

Az óraátállítást egyébként a magyarok többsége ki nem állhatja, de talán már nem sokáig kell várni, hogy végleg eltöröljék. Az óraátállítás intézményének eltörléséről már sok éve döntöttek, a kivezetés azonban még mindig várat magára. Még 2018-ban történt az a népszavazás, amelynek keretében megkérdezték az unió lakosságának véleményét az átállításról. A válaszadók többsége ennek eltörlését támogatta. Ezért eredetileg az uniós tagállamok 2021-ig kaptak időt, hogy döntsenek róla, téli vagy nyári időszámítást fognak-e használni a jövőben, ha eltörölik az óraátállítást, viszont a pandémia alatt ezt a határidőt kitolták 2024-ig. Tehát akár jövőre megszűnhet a kellemetlen procedúra, de ez természetesen nem biztos, hiszen a végleges uniós döntést sok egyéb megoldandó, fontosabb feladat hátráltathatja.