A Sport Államtitkárság szakembereivel egyeztettünk ma a szekszárdi sport jövőjéről. Nem kérdés, hogy megyei jogú városként továbbra is kiemelt szerepe van, és lesz Szekszárdnak a sportélet szervezésében, amihez jelentős támogatást is kapunk. Készek vagyunk az együttműködésre, ahogy eddig is. Külön öröm, hogy Baji Balázs személyében egy kiváló atlétával tárgyalhattunk minderről – tájékoztatott közösségi oldalán Máté Péter önkormányzati képviselő.