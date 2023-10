Az idén lesz még búcsúi bál is

Szakályban a civil szervezeteket is nagy megbecsülés övezi. A Szakály Polgárőr Egyesületet az idei évben újraszervezték. A Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület több szép programot és rendezvényt hozott a községbe, idén májusban ünnepség keretében a szakályi Települési Értéktárba felvett Frontharcos zászlót avatták. Büszkék a pünkösdi főzőversenyükre, a gyereknapi rendezvényükre, a nyáresti utcabálokra, a szüreti felvonulásra, a templomszentelésre. A településen megtartják a halottak napi megemlékezést és az idősek napját is, idén búcsúi bált is rendeznek. Jelenleg a szakályi nyugdíjas egyesület újraindítását és aktivizálását szervezik. Szívesen vesznek részt más települések rendezvényein is. A szakályi önkormányzat idén is képviselte magát a simontornyai vármegyenapon és a pincehelyi Pille fesztiválon.