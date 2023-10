– Két nagyobb uniós pályázat megvalósítása is folyamatban van, az egyik a Duna-parti turisztikai projekt keretében egy kikötő építése, amelyben kis hajók kikötését és a horgászturizmus fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat – mondta lapunknak Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.

A kikötőnél történő fejlesztések mellett a Duna partján is folytatódnak a munkák, itt az elkészült sétányukat hosszabbítanák meg. Utóbbihoz önerőt is tesz az önkormányzat, amely segítségével új járdaszakasz és parkolórészek, valamint bekötő-, illetve csatlakozó utak épülhetnek ki. Mindkét pályázat tervezési engedélyezési fázisban van. Jövő év tavaszán kezdődik a munka, amely a tervek szerint év végéig lezárulhat. A polgármester szerint a teljes projekt összköltsége elérheti az 550-600 millió forintot, amelyhez 316 millió forintot pályázott meg az önkormányzat, a többit önerőből teszi hozzá a város.

A másik beruházás egy száz százalékban saját, önkormányzati forrásból megvalósuló projekt keretében az idősgondozást és a szociális ellátást újítja meg a városban. Mint Horváth Zsolt elmondta, ezt az tette szükségessé, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt az ellátásra szoruló helyi idősek száma. A program folyamán elvégzik a Duna utcai idősek házának belső megújítását, emellett infrastruktúra fejlesztés történik itt. A korszerűsítés mellett bővítik a férőhelyek számát, új, tartózkodásra, foglalkoztatásra használható helyiségeket alakítanak ki.

A polgármester arról is beszámolt, hogy az elektromobilitás jegyében az önkormányzat két-két elektromos gépjármű- és kerékpár töltőt tervez kialakítani. A megvalósult projektek között a házi segítségnyújtás korszerűsítését említette. Ennek elősegítéséhez új elektromos gépjárművet nyert az önkormányzat, amelynek beszerzése már megtörtént. Felújítás alatt van a Jókai utcai sportcsarnok, amelyet jövő év márciusáig készül el és teljes egészében a Magyar Kézilabdaszövetség finanszírozza, mintegy 130 millió forintból. A felújítás során megtörténik majd az épület külső- és tető hőszigetelése, nyílászáró csere, valamint a belső sportolásra használt épületrészek burkolatjavítása.

– Ahogy a helyiek is láthatják, több kisebb útfelújítás, járda karbantartás is zajlik városszerte. Ahogy korábban is jeleztük, a napokban megkezdődött a Kossuth Lajos utcai iskola hátsó bejáratának a megújítása, annak érdekében, hogy felszámolják a balesetveszélyes állapotokat. Itt a Fehérvári utcát szélesítik ki a Tavasz utcánál, valamint egy parkoló és egy becsatlakozó út épül, amely a Fehérvári utcával köti össze a Tavasz utcán keresztül az általános iskola hátsó bejáratát, de a területen egyúttal a padkát is rendezik, valamint egy teljesen új járdaszakaszt alakítanak ki. A 150 millió forintos összköltségű beruházást teljes egészében önerőből végzi majd az önkormányzat – tájékoztatott Horváth Zsolt.

A napokban indul a Béke téri jelzőlámpák korszerűsítése, amelyek folyamán modern vezérlővel irányítják majd a köztéri lámpákat, emellett LED-es izzót is kapnak, szintén önkormányzati, több mint négymillió forintos keretből. Bővül a dunaföldvári térfigyelő rendszer hálózata is, új, úgynevezett átadó-állomásokat alakítanak ki, és jobban lefedik a település területét is. A fejlesztést 14 milliós saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.

A polgármestertől megtudtuk, mielőbb szeretnék letenni a jövő évi költségvetés alapjait. A munkát megkönnyíti, hogy megjöttek az elektromos áram és gáz közbeszerzésekre érkezett ajánlatok, amelyeket áttekintve lassan kirajzolódik az önkormányzat mozgástere, hogy a sajáterős beruházásokat illetően milyen keretből gazdálkodhatnak. Horváth Zsolt elmondta: az elmúlt időszakban megtették a legfontosabb lépéseket a „zöld átálláshoz” is: szeptember közepén új napelemrendszereket telepítettek az utolsó helyi közintézményre is.

Első körben a tájházra, a piactérre és az ispánházra, második ütemben az egészségházra, a Fafaragó Galériára, a városgazdálkodás épületére, végül a harmadik körben az Iskola utcai óvodára, a Művelődési Központra és a polgármesteri hivatalra kerültek fel a napelemek, amelyeket hőszivattyús fűtés egészíti ki. Emellett korszerűsítették, LED-esre cserélték az épületek világításrendszerét is. – Ezzel próbáljuk kompenzálni a magas elektromos áram és gáz kiadásokat – tette hozzá a városvezető.

A dunaföldvári polgármester a beadott pályázatokról is beszélt, mint mondta, elbírálásra vár az ipari park infrastruktúra fejlesztésére beadott igénylés, emellett a Várdomb utca teljes rehabilitációját is támogatásból szeretnék elvégezni, emellett a fürdő energetikai fejlesztésére, korszerűsítésére és bővítésére is igényeltek forrást. A távolabbi célok közül a beadás előtt álló, a tervek szerint a Tolna 109 programból megvalósuló pályázatot említette, amely segítségével három helyi utca, a Szőlőskertek, a Kadarka és a Pentelei utca komplex csapadékvíz-elvezető rendszerének kialakítását valósíthatnák meg.