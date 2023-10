„Az emberek nagy része fél az ismeretlentől. A legjobb ellenszer a megismerés. Így van ez az adóval is. Sokan tartanak tőle, sőt, vannak, akik még kerülik is. Pedig az adó nem félelmetes, csak komolyan kell venni! Tény, hogy mindenkinek kötelező – fogalmazott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mely arra kérte a 10 és 23 életév közötti diákokat, segítsenek másoknak is megismerni, mi a haszna, értelme, lényege az adófizetésnek.

November 30-ig több műfajban is lehet pályázni: a fiatalok küldhetnek rajzot, festményt, kollázst, képregényt. Aki magabiztosan mozog a virtuális és digitális világban, készíthet akár videót, rajzfilmet, de TikTokon vagy Instagramon, YouTube-on megjeleníthető műveket, sőt, még appot, online játékot is. Meghívták a zsűribe egy közkedvelt youtubert, Szecsót is, hogy értő szemmel segítsen kiválasztani a nyerteseket. Az eredményhirdetést december 14-én tartják.

Mindhárom kategóriában az első három helyezettet díjazzák, műszaki és médiaeszközökre váltható vásárlási utalványokkal, összesen mintegy kétmillió forint összegben, de az a tanintézmény is nyerhet félmillió forintot, amelynek legtöbb tanulója pályázik. Ezért arra buzdítják az iskolákat is, népszerűsítsék kezdeményezésünket, hiszen ők is jól járhatnak vele.

A pályázat részleteiről a www.adotudatossagipalyazat.hu oldalon lehet tájékozódni, amelyet egyébként már csaknem 10 ezren látogattak meg .