A civil közösségben is nagyobb számban tevékenykednek a szépkorúak, amiért nagyon hálásak vagyunk, a város életében betöltött szerepük kiemelendő és elengedhetetlen. Az önkormányzat minden támogatást megad és szívesen dolgozik együtt velük, három civil szervezet kerek évfordulóját is együtt ünnepeljük. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez az alkalom lehetőséget ad arra is, hogy felülvizsgáljuk a családunkban és környezetünkben élő idős emberek felé mekkora törődést és figyelmet tanúsítunk.

Sütő András író gondolatait idézte: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

A köszöntőt követően a résztvevők Leblanc Győző és Szeredy Krisztina operett műsorát tekinthették meg.