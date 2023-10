Nekem is volt egy olyan esetem, még a hetvenes években, főiskolás koromban, amikor az indoklás problémásnak tűnt. Honvédelmi ismeretekből írtunk zh-t (zárthelyi dolgozat), s unalmamban versikéket is faragtam, mert hosszú volt a rendelkezésre álló idő. PL.: Mentesítsd a kaját kérlek, / Egy szál nejlonkötényben, / És ha én is közbelépek, / Azt mondod, hogy megérte.

Vagy: Hej GM-cső, GM-cső! / Nem segítesz te se soha, / Ha elkap az erotika, / És szennyezett a kis nő.

A tanár persze berágott, bemószerolt a tanszékvezetőnél – aki egyben párttitkár is volt –, behívatott, és nem kevés nyálfröcsögtetés közepette közölte, hogy aki így viszonyul a honvédelmi ismeretekhez, az így áll a KISZ-hez, a párthoz, sőt az egész népköztársasághoz, ezért vegyem tudomásul, hogy nemcsak innen, de az ország valamennyi főiskolájáról eltanácsoltat.

De nem tanácsoltatott el, mert az indoklás megírásánál – gondolom – nem találta a kellő súlyú szavakat. Miért a népköztársaság ellensége ez a diák? Azért, mert az ingerlő harcanyagok közé sorolta – a könnygázbomba és a füstbomba mellett – a szexbombát is? Meggyőzi ez pártunk és kormányunk vezetőit a kirúgás helyességéről?