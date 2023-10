Egy viharos reggelen megsérült és leesett a györkönyi evangélikus templom toronysüvegének felső része, felfedve az ott 1885 óta megbúvó időkapszulát. Ennek tartalmát vasárnap ismerhették meg a gyülekezet tagjai. Kasza Gábor lelkész elmondta, hogy áldás a lelkészi munkában, amikor azért nem tudja elkezdeni az istentiszteletet, az áhítatot, mert folyamatosan érkeznek a hívek. Így volt ez ezen az ünnepi alkalmon is, amelyen a Szikra ökumenikus zenekar, valamint az iskolások adtak műsort. Kasza Gábor pedig az esemény plakátján is olvasható igéhez – „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem” (János, 2,17) – kapcsolódóan tartott prédikációt. Ezt követően vált ismertté, mit is rejt a 138 éve elhelyezett időkapszula, amelyet vastag papírba csomagolva, gondosan összetekerve hagytak az utókorra. Az üzenetet Székesfehérváron nyitotta fel egy restaurátor, és az erről készült videót vetítették le a szépszámú megjelent számára.

Forrás: Facebook

Előkerült a göngyölegből a Budapesti Hírlap 1885. május 26-i száma, valamint egy levél, amelyet Tomka Gusztáv, Györköny akkori lelkésze jegyez. „Üdv az olvasónak” kezdetű írásából nemcsak a gyülekezet XIX. századvégi helyzetéről lehet képet kapni, hanem országos adatokat is rögzített benne. Leírta, hogy a „gyülekezet templomtornya tetőzetét, mely az idő viszontagságai miatt teljesen úgy bel-, mint külső részeire nézve elrongáltatván újjá építeni kellett, mely építkezés a gyülekezet általános elhatározása folytán eszközölve is lett. Az építkezés Fetzer János lengyeli ács és Wolf András meg Till Konrád bonyhádi bádogos mestereknek lett 1900 frtért egyesség útján átadva azon köteleztetéssel, hogy a toronyt, mely ezelőtt fehér bádoggal volt fedve, most vörös rézzel fedjék be. Fent nevezett mesterek munkájukért 10 évig jót állnak, és hacsak különös szerencsétlenség nem áll be, legalább is 90 évi fennállást helyeznek kilátásba. Ezen torony javíttatott az 1885. évben I. Ferencz József magyar király uralkodása és Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatt”.

Forrás: Facebook

Kiderül az is, hogy 1885 májusában 2647-en lakták Györkönyt, közülük 2460-an evangélikusok voltak. A község anyanyelve német volt, de a férfiak szinte kivétel nélkül mind beszéltek magyarul is, és a nők egy része is. „A magyarosodás iránti nagy hajlam, mely az egyház és iskolában fejlesztetik, arra enged következtetni, hogy egy évtized alatt az egyház teljesen megmagyarosodik” – írta Tomka Gusztáv.

Forrás: Facebook

Arra is kitért, milyen pénznemek voltak forgalomban: arany-, ezüst-, valamint rézpénz, illetve állami papírpénz különböző címletekben. Ezer, száz, ötven, tíz, öt és egy forintost használtak, amelynek „krajczár” volt a váltópénze. A lelkész azt is rögzítette, milyen ára volt a különböző gabonáknak. A búza mázsája például 7-9 forint volt. „Bor, mely helyben nagymértékben termesztetik literenként 8-12 kr.” A dokumentumok azért is bírnak különös jelentőséggel, mert a II. világháború végén az 1945 előtti irattári anyag az anyakönyveken kívül szinte teljes egészében megsemmisült.