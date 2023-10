Már tavaly is nagy sikert aratott a Spurkerék Modellező Sportegyesület szezon végi családi napja. A múlt héten, szombaton tartott harmadik ilyen rendezvény a korábbiakhoz képest is nagyobb érdeklődés mellett zajlott. Több mint félszázan adtak egymásnak találkozót az egyesület szekszárdi bázisán, a pálya melletti területen, füves-fás részen. Ez a természetközeliség ugyancsak erőteljesen jelen van a Spurkerék filozófiájában. Külön köszöntésben volt részük a magyar bajnokság dobogósainak.

Bánki Ede, a Spurkerék elnöke példaként említette őket és másokat is arra biztatott, hogy éljék át a modellautó versenyek kihívásait. Ehhez minden segítséget megad az egyesület. – Egyre többen kérdezik tőlünk egyesületen kívüli érdeklődők is, hogy mikor lesz a családi napunk – folytatta az elnök. – Ez azt jelzi, hogy komoly figyelem övez bennünket és ennek mi természetesen örülünk. Egyébként rendezvényünknek a közösség további erősítése mellett más célja is van: szeretnénk azt is megmutatni a modellezés iránt – fogalmazzunk így – visszafogottan érdeklődő feleségeknek, anyukáknak, hogy hol is „rejtőzik” hétvégenként, a versenyek idején a férj és a fiúgyermek.

Azaz, betekintést engedünk a sokak által rejtélyesnek tartott színfalak mögé, megmutatva, hogy nincs titok. Hanem helyette jó hangulat van. S hadd említsek meg még valamit: nagyjából húsz gyermek jelenlétét nyugtázhattam, ez azt jelenti, hogy az általunk követett irány jó, tehát van, lesz utánpótlásunk. A reggel kilenc órakor kezdődő és késő délután hat óráig tartó találkozón a szabadidős elfoglaltságok, úgy mint labdázás, tollaslabdázás, avagy egyszerűen a baráti beszélgetések kaptak főszerepet, de azért felberregtek a modellautók motorjai is.

A szervezők formabontó, három körös rapid versenyt szerveztek bármely jelentkezőnek, meg is telt az emelvény. Ezen a napon az apukák is vállalhatták gyermeki énüket, miután ők is kezelhették az irányító eszközöket. S miután a Tolnai Tájak Íjász Közhasznú Egyesület társrendezői szerepet látott el, a spurkerekesek saját helyszínük szomszédságában kipróbálhatták céllövő tudományukat. Az íjászok pedig cserébe modellautó-vezetői készségükről tehettek tanúbizonyságot.