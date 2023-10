130 ÉVE Hun temető Czikón címmel számolt be a Tolnamegyei Közlöny 1893 október 8-i száma Wosinsky Mór ásatásáról. „Az apari esperes-plebános, országhirü régész Czikó község határában tartott ásatás alkalmával 300 hun sírra akadt. Mintegy 600 csontvázat talált a hun temetőben, melyek nyújtott helyzetben napkelet felé feküdtek. A férfiak fegyvereikkel, némelyek lovaikkal voltak eltemetve. A sírokból igen sok fegyver kés, három élű hajitódárda, balta, pénz, női ékszer, lószerszám került napfényre. A pénzdarabok kivétel nélkül a római császárság végső korszakából valók; a lószerszámok igen szép bronz díszítésekkel vannak ékesítve, a női ékszerek pedig aranyból, ezüstből, bronzból, borostyánból és üvegből készültek. Legtöbb csontváz mellett edények is voltak, melyekben étel- maradékok is találtattak. A fáradhatlan régész a kiásott régiségeket a nemzeti múzeumba küldte fel.”

130 ÉVE Emberkaszálás címmel írt meg egy bűnesetet a Tolnamegyei Közlöny 1893 október 8-i száma. „Tavasz óta egész október 1-ig napirenden voltak Szegzárdon a verekedések a besorozott katonák között, melyek rendesen szomorú véget értek. Fegyverül rendesen furkót, kést használtak; a berukkolás előtti napon azonban, midőn kurjongatva járták be a várost, hogy búcsút vegyenek az itthon maradottaktól, furkó és kés helyett kaszával rontottak egymásnak. Az ádáz tusa hőse Domonyai János volt, ki egy jól megélesitett kaszával vágott társainak, mintha csak az aranyszínű kalászokat akarta volna leteriteni. A villogó kasza az első csapáskor Lengyel János 21 éves katonaujonczot érte, kinek bordacsontjaiban akadt meg a kasza éles pengéje. A vérengző kaszást letartóztatták, s átadták a büntető hatóságnak.”

130 ÉVE a Tolnamegyei Közlöny 1893 október 8-i száma Tolna vármegyét mint a hazai pénzhamisítás fellegvárát mutatta be. „Már ország-világ tudja, hogy itt születnek a dologkerülő pénzcsinálók, kiket azonban erélyes csendőrségünk rendesen kézre kerít. Ezúttal Tóth János paksi lakos és társainak bűnös cselekedeteiről szól az ének, kik ezüst forintosok és egy koronások gyártásával foglalkoztak. A csendőrség a napokban ugyanis rájött, hogy Tóth István már jó ideje gyártja társaival az 1 forintosokat és egykoronásokat. A megtartott házkutatáskor 100 drb ezüst frtost és nagyobb összeg egykoronást koboztak el.”

