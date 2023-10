Az ünnepségen a Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. osztályos diákjainak műsora után Bordács József polgármester mondott beszédet.

Ezt követően adták át az elismeréseket. A Fadd Nagyközségért kitüntető díjat ketten vehették át. Egyikük Kiss Csaba, aki vállalkozóként sokat tesz a település közösségi életéért. Szervezőként is segít sok rendezvényt, illetve anyagi támogatást is nyújt, emellett az erdélyi kapcsolatok ápolásának mozgatórugója. A Kehely Gyógyszertár kollektívájának szintén a Fadd Nagyközségért kitüntető díjat ítélte a képviselő-testület. A Papp család által működtetett patika generációk óta hozzájárul a faddiak gyógyulásához, ugyanis a dr. Papp Ferenc által még a hatvanas években létrehozott gyógyszertárat napjainkban az unokája, dr. Papp Tamás viszi tovább. A család értékrendjéhez mindig hozzátartozott a mások segítése, a szponzori tevékenység, és nincs ez másképp most sem.

Az „Akikre büszkék vagyunk” címet intézmények, civil szervezetek javaslatai alapján osztották ki. A Gárdonyi Géza Általános Iskola javaslatára Tóth Jázmin 5. és Stocker Soma 4. osztályos tanuló kapott díjat, a „Kismanók” Óvodai Alapítvány Bitay Ágota elnököt jelölte, a Tegyünk a Szívünkért Egyesület Erős Józsefnét, a Faddi Nyugdíjasok Egyesülete Pánczél Józsefnét, a Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület Halmazsán Jánosnét, míg a Faddi Nagyközség Tűzoltó Egyesület Szalai Ákost.

A Faddi SE Karate szakosztálya Bali Leventét találta méltónak a díjra, a Labdarúgó szakosztály Fehér Károlyt. A Faddi Sporthorgász Egyesület javaslatára Gilián Norbert kapott elismerést, a Faddi Polgárőr Egyesület Dudla Jánost, a Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kovács Dóra Erzsébetet, a KÉSZ Faddi Csoportja dr. Soós Lászlót, a Faddi Polgári Egyesület pedig Hegedűs Miklósnét terjesztette fel a díjra.

Az ünnepségen három nyugdíjba vonuló közszolgálati dolgozó munkáját köszönte meg a polgármester. Gaszler Sándorné, az önkormányzat napközi-otthonos konyhájának szakácsnője, Guld Ágnes védőnő és Pál Magdolna egykori pedagógus, az IKSZT vezetője kezdi meg nyugdíjas éveit, amelyhez jó egészséget, sok örömöt kívántak számukra.