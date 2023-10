60 ÉVE egy kiscsikó utolsó útjáról adott hírt a Tolna Megyei Népújság 1963. október 8-i száma. „H. J., a Kanacsi Állami Gazdaság lovas kocsiját hajtotta a határban. A kocsi után szabadon ügetett egy 5 hónapos csikó. Keresztezték a 6-os műutat, s amikor már átértek rajta, a csikó meggondolta magát, visszafutott. H. visszahozta a kocsihoz, de a csikó újra visszafordult, s egy személygépkocsi elgázolta a 6-os műúton.”

60 ÉVE egy kisgyermek okozott komoly tüzet a Paks melletti Csámpa-pusztán – számolt be az esetről a Tolna Megyei Népújság 1963. október 9-i száma. „Az egyik portán egy 6 éves kisfiú elvitte a gyufát a konyhaasztalról és azzal játszadozni kezdett a sertésólban. Játszadozás közben tüzet gyújtott. Ettől megijedt, s elszaladt, így a gyorsan terjedő lángok nem égették meg. A tűz rövid idő alatt átterjedt a szomszédos portára. A környékbeliek azonnal a tűz oltásához fogtak, segítségükre siettek a 6-os úton haladók is, a tüzet azonban nem sikerült eloltaniok. Elégett három gazdasági épület, 40 mázsa széna, 60 kéve rőzse, 6 köbméter fa és más érték. Közvetlen veszély fenyegette a lakóépületeket is, ezeket azonban sikerült megmenteni.”

60 ÉVE „Megérkezett az első külföldi vendég, és csütörtökön megkezdődött a dámszarvas-vadászat a gyulaji vadrezervátumban” – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1963. október 11-i száma. „A 32 ezer holdas vadgazdaság világviszonylatban első helyen áll a dámszarvas-tenyésztésben. Ott lőtték egy negyedszázaddal ezelőtt a világrekorder dámbikát, s a vadgazdaság 1954-ben és 1961-ben kétszer is megjavította saját világcsúcsát. A dámszarvasbikák agancsképződése az elmúlt szigorú tél ellenére is kitűnő, jobb a gímszarvasokénál. Tizenöt-húsz aranyérmes agancsú dámvadat figyeltek meg a vadászok. Az október végéig tartó vadászévadban harminc bikát lőhetnek ki a külföldi vadászvendégek.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!