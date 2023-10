Csütörtökön a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával megvalósult új fejlesztéseket tekintette meg a létesítményben Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Megtudtuk tőle, hogy a legújabb tárlat elsősorban annak a Szent László hadosztálynak állít emléket, amely 1945. március végéig a magyarországi északi frontszakaszt védte halált megvető bátorsággal.

– A múzeum a kiállításon túl nagyon jól szemlélteti a magyar katonák mindennapjait, és ezzel az odalátogatóknak, a magyar gyerekeknek is megmutatja, hogy a magyar katonák milyen hősiesen küzdöttek még akkor is, amikor szinte értelmetlennek mutatkoztak a harcok. Ugyanakkor a múzeum működése egyfajta híd a magyar-szlovák, illetve a közép-európai országok kapcsolatában is, hiszen egy olyan történelmi korszaknak állít emléket, amelynek mindannyian részesei voltunk – mondta az államtitkár, aki szívből gratulált a múzeum alapítójának, Zsákovics Lászlónak.