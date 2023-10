Pénteken a Balassa Pályázat tudományos és szakmai előadásait hallgatták meg a résztvevők, majd szombaton a díjátadó ünnepségen a Vármegyeháza dísztermében Ökumenikus istentisztelettel kezdik az ünnepi díjátadót, melyet délelőtt az ünnepi tudományos ülés előz meg. Ezen szintén előadások sorát hallgathatják meg a jelenlévők, köztük a legfontosabb dr. Jávor Andrásé, ami dr. Szentgáli Gyula egykori főigazgató munkásságáról szól.

Dr. Szentgáli Gyula születésének 100. évfordulója van idén, ezért különösen fontos a kórház számára, hogy megemlékezzenek róla. Az ő irányítása alatt rengeteg pozitív változás zajlott az intézmény életében.

Dr. Szentgáli Gyulát 1961-ben nevezték ki függetlenített igazgatónak a Szekszárdi Megyei Kórházba (a későbbi Tolna Megyei Kórház Rendelőintézetbe), ahol haláláig dolgozott. Működése alatt az általa igazgatott kórház elavult épületei helyett új pavilonok készültek, de gondoskodott a felszerelések fejlesztéséről, valamint a vezetési, szervezési és irányítási tevékenység megújításáról is. Már 1965-ben beszerzett a kórház számára egy lyukkártyás Hollerith-gépet, és az országban elsőként elindította a számítástechnika egészségügyi alkalmazását.

1975-ben már volt egy R10-es számítógépük is, amikor is az Egészségügyi Minisztérium megbízásából részt vettek egy új, korszerű egészségügyi információs rendszer kidolgozásában. Ehhez létrehoztak (a kórházon belül) egy számítástechnikai bázisintézetet Dokumentációs és Információs Központ (DIK) néven, melyet kezdetben ő, majd 1979-től dr. Jávor András vezetett. A DIK-ben fejlesztették ki az első hazai Kórházi Információrendszert (KIR), melynek egyik modulja a dr. Simon László által vezetett II. Belgyógyászati osztályon működő klinikai leletező rendszer volt. Az információrendszer a külföldi partnerek körében is elismerést váltott ki: a Humbold Egyetem vezetői 1979-es látogatásukkor kérték a rendszer átadását.

