A pári óvónők alkotta bábos páros a Magyar Népmese ünnepén a Tamási Aranyerdő Óvodát látogatta meg. A Katalinka Bábszínház két magyar népmesét vitt a gyermekeknek. A három kívánság, illetve a Székely asszony meg az ördög története egyaránt nagy sikert aratott, a kicsik örömteli nevetés közepette kísérték figyelemmel az előadásokat.

Cs. Mayer Katalin és Adorján Katalin, azaz a Katalinka Bábszínház a váraljai óvodásokkal. Beküldött kép.

Ugyancsak ez történt a következő napon, amikor is a kettős a Váraljai Játszóház Óvodában mutatkozott be. A szó szerint mesés délelőttbe a gyerekekkel való közös tánc is belefért, sőt, a nebulók megsimogathatták az ördög üstökét is. Először kicsit félénken, majd egyre bátrabban és végül nyugtázták, hogy ez a rémséges meselény így már nem is olyan félelmetes.