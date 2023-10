A „Völgység” Turista Egyesület fennállásának 25. évfordulójára jubileumi emlékplakettet kapott a Magyar Természetjárók Egyesületétől Dobogókőn a Természetjárók napján.

A Völgység Turista Egyesület két tagja, Zsók Ferencné dr. Téry Ödön Emlékérmet és Bakonyi Ilona Természetjárás fejlesztéséért érdemérem bronz fokozata kitüntetést kapott (Beküldött fotó)

– A plaketten felül két tagtársunk is kapott kitüntetést az eddig elvégzett kiemelkedő munkájáért: Zsók Ferencné dr. Téry Ödön Emlékérmet és Bakonyi Ilona Természetjárás fejlesztéséért érdemérem bronz fokozata elismerést kapott.

A bonyhádi egyesület jelenleg 130 fővel működik, javarészt nyugdíjas tagokkal. Heti rendszerességgel járnak kirándulni, főleg a környék és a Mecsek túraútvonalait járják. Többnapos buszos kirándulásokat is szerveznek, például az idén a Magas Tátrában öt napot töltöttek el, valamint Dobogókőn három napot. Nagy figyelmet fordítanak tagjaik fizikai és mentális egészségére is.

– A „Völgység” Turista Egyesület célja, Bonyhád város és vonzáskörzete lakossága számára rendszeres túrázási, sportolási programokat biztosítani – emelte ki az elnök. – Az egyesületünk ennek megvalósításához fő feladatként nyílt túraprogramokat szervez, túraverseny programokat propagál, teljesítménytúra rendezvényeket népszerűsít, országos és vármegyei rendezvényekről szolgáltat információt, karbantartja a város környéki jelzett turistautakat, valamint a természetvédelmi tevékenységeket támogatja.

A „Völgység” Turista Egyesület egy nagy múltú szervezet, melynek elődje a Bonyhádi Vasas Sportkör volt, amely 1978. január 1-én alakult 19 taggal. A városban működő sportkörök fúzióját követően 1981. január 29-étől a város sportegyesülete a BMSC természetjáró szakosztályaként folytatta tevékenységét. Mindkét szakosztály vezetője Chlebovics Miklós volt, akit a Bonyhád környéki turistautak tervezéséért és a „Bonyhád és környéke” útikalauz elkészítésében való közreműködéséért a Magyar Természetbarát Szövetség 1999-ben Dr. Téry Ödön Emlékéremmel, és 2022-ben a „Természetjárás Fejlesztéséért” arany fokozatú kitüntetéssel jutalmazott.

A városi sportegyesület megszűnését követően, 1997. január 16-án önálló természetbarát egyesület alakult „Völgység” Turista Egyesület néven Mányoki László vezetésével, aki 2004-ben Dr. Téry Ödön emlékéremben részesült kimagasló szervező és koordináló munkájáért. A jelenlegi elnök, Vizsolyi József 2022. május 1. óta tölti be tisztségét. Irányításával az egyesület folytatja aktív természetjáró és természetvédő tevékenységeit.

– Az egyesületben most is élénk sportélet folyik. Hetente indítunk gyalogos túrákat elsősorban nyugdíjas tagjaink számára, hétköznapokon és hétvégeken egyaránt. Elsősorban lakókörnyékünk, a Völgység tájain túrázunk, de az ország minden tájegységére szervezünk utakat kerékpárral és külön busszal egyaránt. Szívesen besegítünk a szemétgyűjtési akciókba. Jelenleg is működik a Nordic Walking szakág heti rendszerességgel.

Egy és többnapos kirándulásokon járjuk be hazánkat és a környező országokat egyaránt. Egyesületünk alapvető céljának és feladatának tekinti, hogy hobbi vagy sport tekintetében egyaránt szervezett keretek között lehetőséget biztosítson a szabadban, a természetben végezhető testmozgásra a gyalogos, kerékpáros és Nordic Walking ágazatban.