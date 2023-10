Aki a Tolna és Bács-Kiskun vármegyéket összekötő, épülő új Duna-híd felé jár, azt láthatja, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a laikus szerint már-már összeérnek a kalocsai és a paksi oldalról benyúló elemek. Valóban így van, hiszen mindössze egy zöm, azaz az utolsó építési szakasz maradt hátra, mielőtt összekapcsolódik a két oldalt összekötő létesítmény.

Néhány hónappal ezelőtt, amikor a dunai átkelőről írtunk, a két mederpillér építése közül az egyik már befejeződött, az alföldi oldalon lévőnél már elérték a teljes magasságot, a másik oldali pillér építése pedig éppen folyamatban volt, a befejezéshez közeledett július közepén. Ez a két pillér tartja egyébként az útpályát és a 22 méter magas vasbeton pilonokat is, melyekből a létesítmény függesztésére szolgáló, úgynevezett ferdekábelek indulnak ki.

A beruházó Építési és Közlekedési Minisztériumot arról kérdeztük, hogy áll most a beruházás, milyen munkák zajlottak az utóbbi hónapokban és mik zajlanak most, október első heteiben. – A nyár folyamán befejeződött a Kalocsa-Paks új Duna-híd jobb ártéri hídszerkezetének hossztolása, melynek helyére egy 286 méter hosszúságú, kétezer tonnás acél felszerkezet került. A híd alól kiemelték a tolópadokat és megtörtént a sarura helyezés, valamint folyamatban van a hídtartozékok szerelése is – tájékoztatott a minisztérium.

A jelenlegi munkafázisban a mederhíd kalocsai ágának főtartószerkezete a támasztól több mint 82-82 méterre nyúlik ki, míg a paksi hídág pontosan egy zöm különbséggel, több mint 77-77 méterre ágaskodik, ezzel biztosítva a nemzetközi hajózási útvonal zavartalan üzemelését – állt a közleményben.

A híd bal ártéri szerkezetén szakaszosan elkészült a hídtartozékok, így például a kiemelt szegély, hídszegély, korlát- és kandeláber fogadó talplemezek szerelése, amelynek köszönhetően olyan munkafolyamatok nyertek teret, mint a korrózióvédelmi- és az öntöttaszfaltozás. A Duna-folyamot az új medrébe terelő kőgátak a híd felvízi és alvízi oldalán egyaránt elkészültek. A Építési és Közlekedési Minisztérium beszámolója szerint Magyarország legnagyobb hídépítési projektje látványosan halad előre, a tervek szerint az utolsó mederhíd zömöt jövő év elején emelik be.