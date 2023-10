Dr. Rékási Zoltán egyetemi docens, a csapat egyik felkészítő oktatója a nemzetközi siker kapcsán elmondta: „A neuroanatómia tantárgyfelelőseként a csapatba a magyar évfolyamos Varga Medárdot és az angol évfolyamos dél-koreai Woojae Jung-ot szerveztem be, akik már harmadéves hallgatók, és elnyerték a legjobb szigorlati eredményt elérő Flerkó Béla-díjat is, valamint demonstrátorként már aktívan részt vesznek az intézet oktatási tevékenységében. Az online versenyen rajtuk kívül 55-en vettek részt, összesen 23 ország képviseletében. Magyarországot egyedül a PTE csapata képviselte.”

A verseny 40 kérdéséből, melyek az anatómiára, neuroanatómiára és fejlődéstanra terjedtek ki, a magyar csapat 37 pontot ért el, míg a győztes Cambridge csapata eggyel többet, 38-at.

„Nagy büszkeség a számunkra ez a siker, hiszen igen nívós mezőnyben érték el hallgatóink ezt a nagyszerű eredményt. Elég, ha azt említem, hogy az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, és számos más országból érkeztek neves egyetemek orvostanhallgatói a megmérettetésre. Ez az eredmény azt is jelzi, hogy a magyar, és azon belül is a pécsi orvosképzés valóban nemzetközi mércével nézve is felveszi a versenyt az élmezőnnyel” – mondta büszkén dr. Rékási Zoltán.