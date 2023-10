25 ÉVE a vármegye településein is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról – közölt összegzést a Tolnai Népújság. 1998. október 24-i száma. „1956 októbere a magyarság nagy erőforrása, erkölcsi kútfője, példa minden szabadságszerető nép számára – fogalmazta meg az ’56-os forradalom üzenetét Potápi Árpád János országgyűlési képviselő a bonyhádi ünnepségen.” Tolnán „Pirgi József, a gimnázium igazgatója ünnepi beszédében az ’56-os tolnai történéseket elevenítette fel. Rámutatott, hogy az akkori új, forradalmi vezetésnek sikerült normális mederben tartani a történéseket, nem engedve a leszámolásokat kívánó törekvéseknek. Köszönetet mondott az ő áldozatos munkájukért és emberi magatartásukért, remélve, hogy előbb-utóbb nyilvánosságot kap a nevük, hiszen cselekedetük példaértékű volt.”

25 ÉVE a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben ritka gyakorlatról, a börtönlakók kimaradásának engedélyezéséről adott hírt a Tolnai Népújság 1998. október 22-i száma. „Kertész Sándor alezredes, a szekszárdi börtön parancsnoka arról tájékoztatta lapunkat, hogy a múlt hét végén tizennégy, enyhébb büntetési tételű – lopás, gépjármű-eltulajdonítás, ittas vezetés ” fogva tartott részesült ebben a kedvezményben. A civil ruhába öltözött csoport – nevelőnőjük, a biztonsági osztályvezető és a bv. osztályvezetőnő kíséretében – a sportcsarnokban rendezett Ferropatent Szekszárd' SE-Kiskun- halas női kézilabda mérkőzést tekintette meg. A börtönlakók – mint arról a parancsnok személyesen is meggyőződött

– kulturáltan és sportszerűen drukkoltak az egyébként nagy győzelmet arató szekszárdi lányoknak, ezt követően pedig fegyelmezetten visszasétáltak a bv. intézetbe.”

25 ÉVE újabb állomásához érkezett a Gemencben a hód visszatelepítési program – adott tájékoztatást a Tolnai Népújság 1998. október 24-i száma. „Csütörtökön délután újabb két, kifejlett példány talált új élőhelyre a Gemencben. Mint minden alkalommal, most is a sajtó élénk érdeklődése mellett helyezték el a szervezők a két állat faketrecét a vízpart mellett. Az erős fogazatú hódok szinte azonnal nekiláttak a ketrec szétrágásának: általában fél nap alatt már meg is szabadulnak átmeneti börtönüktől, s birtokba veszik új birodalmukat.”

