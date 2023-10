A munka lassan elkészül, a gyűjtési időszak elvileg lezárult, de még néhány elszármazott utal kisebb összegeket. Vannak, akik messze élnek szülővárosuktól, és csak késve értesültek az adománygyűjtésről. Erről dr. Saramó Márta az alapítvány létrehozója beszélt, a projektzárás közeledte kapcsán. Pillanatnyilag úgy néz ki a matek, hogy 15 millió körül áll meg a végösszeg, amiből körülbelül 2,5 millió hiányzik, ám azt egy vállalkozó kipótolja.

A vármegye talán legszebb ilyen típusú alkotásáról van szó, domborművekkel és öt mellékalakkal. A kivitelezést, a szakrális szobrok felújításában nagy gyakorlattal rendelkező Deér Zoltán és fia, Deér Tamás végzi. Időnként másokat is bevonnak a munkába, amikor több megbízásuk van. (Most például a tamási templomban is dolgoznak.)

A tolnai szoborral egy héten belül végeznek. A kovácsoltvas kerítés is visszakerül a helyére. Ám a felújítás utáni újra szentelés lehet, hogy átcsúszik a következő évre.