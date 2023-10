Van, akinek figyelmetlenség miatt jár le a vezetői engedélye, míg másoknak lehet, hogy soha nem is volt még jogosítványuk, mégis úgy döntenek, hogy szabálytalanul a volán mögé ülnek. A legsúlyosabb eset mégis az, amikor valaki jogosítvány nélkül okoz balesetet. Hogyan jár el ilyenkor a biztosító? Mi történik, ha a baleset vétlen résztvevője volt az engedély nélkül vezető személy?

Balesetokozás jogosítvány nélkül

A károsult oldaláról nézve nincs különbség aközött, hogy a balesetet okozó sofőrnek volt-e érvényes jogosítványa vagy sem. Ha a balesetet okozó autón volt érvényes KGFB, akkor a biztosító köteles rendezni a kárt. Előfordulhat, hogy biztosítás sem volt az autón, de a MABISZ Kártalanítási Alapjából ilyenkor is rendezik a kárt.

A károkozó oldaláról már más a helyzet, a KGFB törvény alapján ugyanis a biztosító vagy a MABISZ követelheti a kifizetett összeget (legfeljebb 1,5 millió forintig) a sofőrön vagy az autó üzembentartóján. Amennyiben az autót az üzembentartó kölcsönadta, de jóhiszeműen feltételezte, hogy a vezetőnek van érvényes jogosítványa, akkor mentesülhet a visszafizetés alól. Ilyen eset lehet, mondjuk, ha a férj kölcsönadja a feleségének az autót, akinek nemrégiben járt le a vezetői engedélye.

A vétlen fél nem rendelkezett jogosítvánnyal

A helyzet fordítva is fennállhat: a balesetben vétlen autósnak nem volt érvényes vezetői engedélye. Ha rendőrségi intézkedés is történt, akkor a hatóság bírságot is kiszabhat a jogosítvány hiánya miatt, illetve a biztosító vizsgálhatja a balesettel kapcsolatos közrehatást. Ennek az eredménye csökkentett kártérítés is lehet, vagyis a biztosító nem téríti meg teljes egészében a kárt. Példának okáért, ha valakinek lejárt az orvosi alkalmasságija és az egészségi állapota közrejátszott a balesetben.