– Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a haditorna verseny helyi döntőjét. A megmérettetés elsődleges célja ezúttal is a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, továbbá a sport és az egészséges életmód népszerűsítése volt – mondta lapunknak Kovács János őrnagy a szerdai versenynapon, Sötétvölgyben. A vármegyei fordulót szervező toborzó iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy kollégái az összes ide tartozó iskolát igyekeztek megszólítani, a megkeresés nyomán tíz középiskolából érkeztek jelentkezők a szerdai megmérettetésre.

A verseny szerinte sokat segít abban, hogy a résztvevő fiatalok a közös kihívások leküzdése során megtapasztalják milyen az igazi csapatszellem, próbára tehetik erőnlétüket, rátermettségüket, bizonyíthatják helytállásukat. Ráadásul a résztvevők a versenyre felkészülés során olyan ismereteket, készségeket sajátítanak el, amelyeknek a civil életben is hasznát veszik – hangsúlyozta a szervező. Az őrnagytól megtudtuk, hogy az Országos Haditorna Verseny ugyanakkor nem csupán a fiatalok, de az őket felkészítő iskolák körében is évről évre egyre népszerűbb: az első helyezés megszerzése akár a vármegyei fordulókban, akár az országos döntőn komoly presztízst jelent a pedagógusok és az intézményvezetők számára is.

Kovács János a szerdai hadiverseny részleteiről úgy fogalmazott, hogy többségében közszolgálati pályára készülő diákok vettek részt rajta, akik elsősorban ügyességi versenyszámokban mérték össze képességeiket. Volt például terepfutás gépkarabéllyal, amely természetesen nem valódi, hanem gumiból készült másolat volt, lövészeti verseny légpuskával, valamint mátrix feladatrendszer, vagyis egy térkép alapján bizonyos pontok beazonosítása, valamint kézigránátdobás és különböző akadálypálya elemek leküzdése. Csupa olyan feladat, amely egy fiatal számára érdekes és kihívásokkal teli lehet – vélte az őrnagy.