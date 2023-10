Ott a frissen kihelyezett ülőalkalmatosságokat barbárok már az első napon megrongálták, megkarcolták, ragasztóval bekenték, ezért, hogy mikor a sok százmilliós munka befejeződik, épségben tudják majd a bútorokat is átadni, az építők – kényszerből – körbekerítették valamennyit, kezdte a tájékoztatót Gyurkovics János alpolgármester.

A július közepén kezdődött építkezés az utolsó harmadához ért. A központtól a vasútig vezető sétánynak a Garay Gimnázium felöli oldalán már teljesen kész a burkolata, ott a talaj előkészítése folyik, hogy mikor a vegetációs időszak lehetővé teszi, elültethessék a fákat, zöld növényeket.

A bíróság környékén, az Augusz háznál és az Auchannál is a vége felé tart a térkövezés, ezeken a helyeken a héten kicsit lassította a munkát az aknafedelek szintjének emelése, illetve, hogy olyan közmű aknákra is bukkantak, amelyek a terveken nem szerepeltek.

A Babits kulturális központ mellett, de másutt is már a játékok kihelyezését végzik. Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakcióvezetője hozzátette, biztos abban, hogy egy hónap múlva, a november 14-i határidőre befejeződik a munka, most a Wosinsky és a Kölcsey lakótelepen a járdák felújítása folyik, ezzel egy időben ott a játszóterek is készülnek. Valamennyi biztonságos, gumi borítású lesz, de nagyon kérnek mindenkit, hogy azok lefektetésekor, s utána legalább egy napig senki se lépjen a burkolatra, mert azzal javíthatatlan károkat okoznának.