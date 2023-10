Egyre többen döntenek úgy, hogy szerettük hamvait speciális módon helyezik el, vagy éppen otthonukban tartják az urnát, ám emiatt sok probléma merülhet fel. A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete több más szervezettel együtt kampányt indított „Ne vigye haza! A családi fészek nem temető” címmel annak érdekében, hogy minél kevesebben döntsenek úgy, hogy otthonukban helyezik el szerettük hamvait. Ennek részleteiről Nyakas-Barna Orsolya, a Panteon Kegyeleti Kft. ügyvezetője beszélt.

Elmondta, hogy a működési területükön az a tapasztalat, hogy a búcsúztatást szervező családtagok nagyjából fele-fele arányban kérnek koporsós, illetve urnás temetést. Az országos átlag azonban ennél jóval magasabb, ugyanis 70 százalékos a hamvasztásos temetések aránya. Az ügyvezető hozzátette, hogy a hozzátartozók többnyire az elhunyt kívánságainak megfelelően rendelkeznek a szertartásról, döntenek egyik, vagy másik lehetőség mellett. Vallásos elhunytak esetében például magasabb arányban kérik a koporsós temetést, illetve kistelepüléseken többen igénylik az egyházi búcsúztatást. A városokban azonban megfigyelhető egyfajta elvilágiasodás.

Nyakas-Barna Orsolya hozzátette, hogy időről időre találkoznak egyedi igényekkel, például azzal, hogy a hozzátartozók szeretnék szétszórni szerettük hamvait. A vízre engedés, a repülőgépről való szórás azonban engedélyköteles lehetőség. Arra is van mód, hogy egy emlékerdőben, egy kiválasztott fa gyökereinél helyezzék el a hamvakat, illetve azok megosztásával azt is lehet kérni, hogy egy kis részük kegyeleti ékszerben, mini urnában vagy szelencében kapjon helyet. A javasolt elhelyezési módok közé tartozik természetesen a temető, az urnafal, a földbe helyezés, a temetőn belüli szórás és a templomban, altemplomban való elhelyezés is.

Ám ha valaki úgy dönt, hogy otthonában szeretné tudni hozzátartozója hamvait, azzal is számolnia kell, hogy ez kötelezettségeket von maga után. A rokonoknak, barátoknak ugyanis lehetőséget kell biztosítania a búcsúztatásra, amelyre megfelelő lehetőség a gyászszertartás, illetve azt is lehetővé kell tenni számukra, hogy a későbbiekben is leróhassák a kegyeletüket. Az elhelyezéssel kapcsolatos eltérő vélemények, és az, hogy nem feltétlenül biztosított a kegyeletgyakorlás lehetősége, konfliktusokhoz vezethet, a járási hivatalnak pedig ellenőrzési joga van. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizhetik az urna kiadási nyilatkozat tartalmának betartását és a hamvak kezelését. Az urna vagy a hamvak elvesztése esetén a hozzátartozó kegyeletsértést követ el, de az urna akár egy költözés során is megrongálódhat, ami nehezen feldolgozható lelki terhet jelent.

A lelki tényezők kapcsán Nyakas-Barna Orsolya kiemelte, hogy a gyászfolyamatot is gátolhatja, ha a hamvakat valaki az otthonában helyezi el. A szakértők szerint a búcsúszertartás a gyász feldolgozásának egyik első lépése és legfontosabb eseménye. Amellett, hogy szembesíti az embert a megváltoztathatatlannal, segíti az elengedést és a megnyugvást. Enélkül nehéz továbblépni, és egyfajta elszigetelődés is kialakulhat, mivel az urna otthoni elhelyezése megnehezítheti másoknak, hogy csatlakozzanak a gyász folyamatához és vigaszt nyújtsanak a veszteséget elszenvedőnek.