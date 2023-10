A TOHOSZ hivatásos halőrei idén is részt vettek a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (MOHOSZ OHSZK) által szervezett VI. Országos Halőri Szakmai Versenyen és Találkozón Szarvason. A MOHOSZ tagszervezeti egységébe tartozó huszonhét halgazdálkodásra jogosult szervezet és az Állami Halőri Szolgálat nevezte három fős versenyzői csapatait, egy fő szakmai vezetővel, kísérővel.

Tolna vármegyét Balogh Attila, Rigó László, Kelemen Csaba és Szakács Szabolcs képviselte a versenyen, ahol kimagasló eredménnyel első helyezést értek el. Az első napon a rendészeti és szakmai előadásokat követően egy panelbeszélgetés keretében több szervezet ismertette halőri munkáját, helyi jellegzetességeit, majd a felmerülő kérdéseket, tapasztalatokat megvitatták a jelenlévőkkel. Ezek után szakmai tesztet kellett a csapatok mindhárom tagjának kitöltenie. Minden résztvevő külön-külön tesztet kapott halfelismerés, rendészet és horgászvizsga témakörökben.

– A második napon a kerékpáros ügyességi és vízibiciklis feladat, valamint „rapid peca” versenyszám következett – emlékezett vissza Szakács Szabolcs a TOHOSZ ügyvezető igazgatója, hozzátette: Majd a már hagyományosnak nevezhető versenyszám, az ellenőrzés, amely során egy „zavarosban” horgászó személyt kellett a halőrpároknak ellenőrzés alá vonni, és a jogsértő tevékenységeket feltárni, ahol az intézkedés szabályosságán, szakszerűségén és jogszerűségén volt a hangsúly. A második nap végén a részeredményeket tekintve a TOHOSZ csapata feljött az első helyre. Ezek után nagy izgalmakkal vártuk a harmadik, egyben utolsó napot.

Szerdán párhuzamosan a casting, szerelékkészítés, íjászat és a tippelés versenyszámokban kellett helyt állnia a csapatoknak. Utóbbi feladat nehézségét az adta, hogy három ponty hosszát, körméretét és súlyát kellett megbecsülniük a halőröknek úgy, hogy nem vehették ki őket a haltartóból és a halakhoz sem érhettek hozzá. Az a csapat nyert, aki a három hal esetében a legpontosabban meg tudta becsülni az egyes méretek összegét. A verseny szervezői a különböző versenyszámok értékelésénél más és más szorzókat alkalmaztak, ami még inkább kiegyenlítettebbé tette a versenyt.

– A szervezők az idei évben is ügyeltek arra, hogy az utolsó napi versenyszámok részeredményei a végleges eredményhirdetés előtt ne derüljenek ki. Így még izgalmasabban telt a várakozás a versenyszámok végeztével. Az eredményhirdetésen Dr. Dérer István, a MOHOSZ elnökhelyettese köszöntötte a halőröket, és a munkájukat érintő aktualitásokról tartott előadást, ezután az ünnepélyes díjátadón Csizmár Erikával, az OHSZK igazgatójával gratuláltak a résztvevőknek.

Rendhagyó módon, ezúttal tömbösítve kerültek díjazásra a különböző versenyszámok. Ezek a következők voltak: elmélet, szakmai versenyszámok, sportügyességi versenyszámok, ügyességi versenyszámok.

– A versenyszámok egyenkénti díjazásánál két esetben is – szakmai és az ügyességi versenyszám – a harmadik helyen szólították csapatunkat és a második ilyen alkalomnál a MOHOSZ OHSZK Főigazgatója ehhez annyi megjegyzést fűzött, hogy „aki ide a mai napon harmadszor is kihívásra kerül, az a csapat fizet neki egy üdítőt”, akkor kicsit felcsillant a szemünk. Ezek után következett a versenysorozat összetett eredményeinek kihirdetése, amit nagy izgalmakkal vártak a csapatok. Ahogy haladtunk előre, egyre izgatottabbak lettünk. Vajon sikerül a dobogóra kerülnünk? Esetleg sikerül ismét az első helyet megszereznünk? Végre a dobogós helyezésekhez ért az eredmények ismertetése. A harmadik helyen nem a TOHOSZ, majd, amikor a második helyezett csapat neve is elhangzott, csapatunk tagjai hangos örömujjongásban törtek ki és egymás nyakába ugrottak.

A huszonnyolc kiválóan felkészült halőri csapatból a TOHOSZ halőri csapata győztesként került ki, a tavalyi után ismét. Hatalmas eredmény ez a kis csapatunk számára, ezt a versenyt megnyerni felér számunkra egy olimpiai aranyéremmel. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezőknek a kiváló verseny és találkozó megszervezését, lebonyolítását. A versengésen felül talán a legfontosabb szempont a szakmai kapcsolatok kiépítése, a tapasztalatcsere, ami a halőrök mindennapos munkáját segítik és a tisztességes horgászok érdekeit is szolgálja.