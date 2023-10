Az Éneklő Ifjúság országos döntőjén nagydíjas lett iskolai kórusával, ez után lemezfelvétel is készült velük. A sárközi népdalkincs megőrzését is szívügyének tekintette, támogatta a hely népdalkört, akik a Röpülj Páva döntőjébe jutottak. Decsi lakosként élete végéig szakmai segítséggel látta el a helyi együtteseket. Áldozatkész munkájáért megkapta Decs díszpolgára címet is. Pályája a szekszárdi ének-zenei általános iskolában folytatódott, ahol Vág Mátyásné Erzsike énektanári és karvezetői munkájába kapcsolódott be, majd vette át azt. Az ének–zenei osztályokból világjáró kórust szervezett. Az első nagy megmérettetésen a Nemzetközi Bartók Béla kórusversenyen a tizenkét induló közül 3. helyezést ért el, a Bartók-mű legjobb tolmácsolásáért különdíjat is kapott. Ezek után következtek a nemzetközi sikerek: Celje, Arezzo, Németország, Dél-Afrika (Johannesburg) ahol I. díjjal jutalmazták a kórus és karvezetőjének munkáját.

A bel-és külföldi sikerek mellett nagyon fontos feladatának tekintette a zene megszerettetését és a zenei kultúra ápolását. Tanítványaival és kollégáival ápolt kapcsolatát fémjelzi a számára meglepetésként szervezett 75. születésnapi emlékkoncert, amelyen volt tanítványai és pályatársai tisztelegtek előtte.

Irénke néni, nyugodjon békében!